Новини Новий голова Фонду держмайна
1 959 20

Рада призначила "слугу народу" Наталуху головою Фонду держмайна

У Фонду держмайна новий очільник - Дмитро Наталуха

Верховна Рада України призначила нардепа "Слуги народу" Дмитра Наталуху новим очільником Фонду державного майна.

Голосування

Рішення підтримали 244 нардепи.

Також Рада 260 голосами достроково припинила депутатські повноваження Наталухи.

До цього в.о. голови ФДМУ була Іванна Смачило.

Прем'єрка Свириденко під час представлення кандидатури Наталухи заявила:

"Сьогодні перед Фондом державного майна стоїть завдання не лише виконувати функцію приватизації, а перейти до відповідального управління державними активами, та підвищення ефективності використання цих державних активів.

Вважаю, що професійний досвід Дмитра Андрійовича, пов’язаний з формуванням економічної політики, як голови профільного парламентського комітету, необхідний і достатній для того, щоб обіймати цю посаду".

Наталуха очолює Комітет Верховної Ради з питань економічної політики.

Він також обіймає посаду заступника члена Постійної делегації України у ПАРЄ, є співголовою групи міжпарламентських зв’язків із Великою Британією.

Що передувало?

16 листопада 2025 року президент Зеленський анонсував призначення нового керівника Фонду держмайна.

ВР (15136) ФДМУ (1627) Наталуха Дмитро (39)
+7
3,14..ць фонду.
14.01.2026 15:41 Відповісти
+6
Вітаємо, хлібне місце, успіхів
14.01.2026 15:10 Відповісти
+4
"Понятнєнько"...
14.01.2026 15:22 Відповісти
Вітаємо, хлібне місце, успіхів
14.01.2026 15:10 Відповісти
Наталуха - і в держмайні веселуха
14.01.2026 15:14 Відповісти
А хто голоси то дав на призначення?
14.01.2026 15:19 Відповісти
Народився в москві і одружений на нардепці від партії Батьківщина.
14.01.2026 15:19 Відповісти
"Понятнєнько"...
14.01.2026 15:22 Відповісти
Я одразу перевірив.Прізвище не сподобалосьА там одразу москва.Але детальної інформації немає.Коли саме переїхав в Україну.Держмайно,це просто клондайк.
14.01.2026 15:24 Відповісти
вже готове погоняло..
14.01.2026 16:30 Відповісти
Згідно з "розцінками" міндича, голова комітету ВР отримував по 15К баксів у конверті кожного місяця! Тепер буде на що прибарахлитися у ФДМ
14.01.2026 15:27 Відповісти
ой, сьогодні ОПа розкошелилася, зараз заплАчу з жалю, скільки бабла пішло...
14.01.2026 15:31 Відповісти
3,14..ць фонду.
14.01.2026 15:41 Відповісти
Простий хлопець "з наріДу".
Дмитро Наталуха народився 15 вересня 1987 року в місті Москва.
Батько депутата Андрій Наталуха є директором департаменту експорту корпорації «Укравто».
Мати - Валентина Наталуха. Засновник компанії ТОВ «Шкварки», що спеціалізується на реалізації харчових продуктів.
Скандали, чутки, компромат
• Українські ЗМІ повідомляють, що пройти навчання у Великобританії Дмитру допоміг олігарх Дмитро Фірташ. Крім цього, Фірташ нібито оплачував і його проживання за кордоном.
• Ходили чутки про те, що місце в партійному списку Наталуха буквально купив його тесть. Однак сам депутат зазначив, що потрапив туди виключно через свого таланту, а гроші тестя тут абсолютно ні при чому. ї
• Журналісти зафіксували в Раді переписку його дружини Олени з ним. У повідомленнях депутат говорила про те, що їй терміново потрібно буде подавати декларацію, інакше доведеться писати нову, в якій будуть фігурувати батьки Наталухи.
Дружина - Шкрум Олена Іванівна. Народилася 2 січня 1988 року в місті Київ. Народний депутат України від партії "Батьківщина".
14.01.2026 15:43 Відповісти
Нарешті
14.01.2026 15:49 Відповісти
"Сємєйний подряд" - ця родина професійні злодії та корупціонери - все що має, мало і буде мати відношення до "Батьківщини" мадам Капітєльман та ще й в "симбіозі" з "слугами зєлєнского-єрмака-міндіча" є гарантовано корумпованим і злочинним.
14.01.2026 15:51 Відповісти
наталуха то якесь підорастичне поганяло чи прізвище ? І Іванна Смачило якось по збоченськи звучить .
14.01.2026 16:27 Відповісти
Чергова зелена хапуга поставлена грабувати дурних українців
14.01.2026 16:47 Відповісти
Облычча у него честное
14.01.2026 17:17 Відповісти
 
 