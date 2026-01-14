Рада призначила "слугу народу" Наталуху головою Фонду держмайна
Верховна Рада України призначила нардепа "Слуги народу" Дмитра Наталуху новим очільником Фонду державного майна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голосування
Рішення підтримали 244 нардепи.
Також Рада 260 голосами достроково припинила депутатські повноваження Наталухи.
До цього в.о. голови ФДМУ була Іванна Смачило.
Прем'єрка Свириденко під час представлення кандидатури Наталухи заявила:
"Сьогодні перед Фондом державного майна стоїть завдання не лише виконувати функцію приватизації, а перейти до відповідального управління державними активами, та підвищення ефективності використання цих державних активів.
Вважаю, що професійний досвід Дмитра Андрійовича, пов’язаний з формуванням економічної політики, як голови профільного парламентського комітету, необхідний і достатній для того, щоб обіймати цю посаду".
Наталуха очолює Комітет Верховної Ради з питань економічної політики.
Він також обіймає посаду заступника члена Постійної делегації України у ПАРЄ, є співголовою групи міжпарламентських зв’язків із Великою Британією.
Що передувало?
16 листопада 2025 року президент Зеленський анонсував призначення нового керівника Фонду держмайна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дмитро Наталуха народився 15 вересня 1987 року в місті Москва.
Батько депутата Андрій Наталуха є директором департаменту експорту корпорації «Укравто».
Мати - Валентина Наталуха. Засновник компанії ТОВ «Шкварки», що спеціалізується на реалізації харчових продуктів.
Скандали, чутки, компромат
• Українські ЗМІ повідомляють, що пройти навчання у Великобританії Дмитру допоміг олігарх Дмитро Фірташ. Крім цього, Фірташ нібито оплачував і його проживання за кордоном.
• Ходили чутки про те, що місце в партійному списку Наталуха буквально купив його тесть. Однак сам депутат зазначив, що потрапив туди виключно через свого таланту, а гроші тестя тут абсолютно ні при чому. ї
• Журналісти зафіксували в Раді переписку його дружини Олени з ним. У повідомленнях депутат говорила про те, що їй терміново потрібно буде подавати декларацію, інакше доведеться писати нову, в якій будуть фігурувати батьки Наталухи.
Дружина - Шкрум Олена Іванівна. Народилася 2 січня 1988 року в місті Київ. Народний депутат України від партії "Батьківщина".