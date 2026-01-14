Рада призначила "слугу народу" Наталуху головою Фонду держмайна

Верховна Рада України призначила нардепа "Слуги народу" Дмитра Наталуху новим очільником Фонду державного майна.

Голосування

Рішення підтримали 244 нардепи.

Також Рада 260 голосами достроково припинила депутатські повноваження Наталухи.

До цього в.о. голови ФДМУ була Іванна Смачило.

Прем'єрка Свириденко під час представлення кандидатури Наталухи заявила:

"Сьогодні перед Фондом державного майна стоїть завдання не лише виконувати функцію приватизації, а перейти до відповідального управління державними активами, та підвищення ефективності використання цих державних активів.

Вважаю, що професійний досвід Дмитра Андрійовича, пов’язаний з формуванням економічної політики, як голови профільного парламентського комітету, необхідний і достатній для того, щоб обіймати цю посаду".

Наталуха очолює Комітет Верховної Ради з питань економічної політики.

Він також обіймає посаду заступника члена Постійної делегації України у ПАРЄ, є співголовою групи міжпарламентських зв’язків із Великою Британією.

Що передувало?

16 листопада 2025 року президент Зеленський анонсував призначення нового керівника Фонду держмайна.

