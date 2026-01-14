РУС
Новости Новый глава Фонда госимущества
1 057 14

Рада назначила "слугу народа" Наталуху главой Фонда госимущества

У Фонда госимущества новый руководитель - Дмитрий Наталуха

Верховная Рада Украины назначила нардепа "Слуги народа" Дмитрия Наталуху новым главой Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Голосование

Решение поддержали 244 нардепа.

Также Рада 260 голосами досрочно прекратила составление Наталухой мандата.

До этого и.о. главы ФГИУ была Иванна Смачило.

Премьер Свириденко во время представления кандидатуры Наталухи заявила:

"Сегодня перед Фондом государственного имущества стоит задача не только выполнять функцию приватизации, но и перейти к ответственному управлению государственными активами и повышению эффективности использования этих государственных активов.

Считаю, что профессиональный опыт Дмитрия Андреевича, связанный с формированием экономической политики, как главы профильного парламентского комитета, необходим и достаточен для того, чтобы занимать эту должность".

Наталуха возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики.

Он также занимает должность заместителя члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ, является сопредседателем группы межпарламентских связей с Великобританией.

Что предшествовало?

16 ноября 2025 года президент Зеленский анонсировал назначение нового руководителя Фонда госимущества.

ВР (29537) ФГИУ (667) Наталуха Дмитрий (28)
Топ комментарии
+3
"Понятнєнько"...
показать весь комментарий
14.01.2026 15:22 Ответить
+3
3,14..ць фонду.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:41 Ответить
+2
Народився в москві і одружений на нардепці від партії Батьківщина.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:19 Ответить
Вітаємо, хлібне місце, успіхів
показать весь комментарий
14.01.2026 15:10 Ответить
Наталуха - і в держмайні веселуха
показать весь комментарий
14.01.2026 15:14 Ответить
А хто голоси то дав на призначення?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:19 Ответить
Народився в москві і одружений на нардепці від партії Батьківщина.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:19 Ответить
"Понятнєнько"...
показать весь комментарий
14.01.2026 15:22 Ответить
Я одразу перевірив.Прізвище не сподобалосьА там одразу москва.Але детальної інформації немає.Коли саме переїхав в Україну.Держмайно,це просто клондайк.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:24 Ответить
Згідно з "розцінками" міндича, голова комітету ВР отримував по 15К баксів у конверті кожного місяця! Тепер буде на що прибарахлитися у ФДМ
показать весь комментарий
14.01.2026 15:27 Ответить
ой, сьогодні ОПа розкошелилася, зараз заплАчу з жалю, скільки бабла пішло...
показать весь комментарий
14.01.2026 15:31 Ответить
3,14..ць фонду.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:41 Ответить
Простий хлопець "з наріДу".
Дмитро Наталуха народився 15 вересня 1987 року в місті Москва.
Батько депутата Андрій Наталуха є директором департаменту експорту корпорації «Укравто».
Мати - Валентина Наталуха. Засновник компанії ТОВ «Шкварки», що спеціалізується на реалізації харчових продуктів.
Скандали, чутки, компромат
• Українські ЗМІ повідомляють, що пройти навчання у Великобританії Дмитру допоміг олігарх Дмитро Фірташ. Крім цього, Фірташ нібито оплачував і його проживання за кордоном.
• Ходили чутки про те, що місце в партійному списку Наталуха буквально купив його тесть. Однак сам депутат зазначив, що потрапив туди виключно через свого таланту, а гроші тестя тут абсолютно ні при чому. ї
• Журналісти зафіксували в Раді переписку його дружини Олени з ним. У повідомленнях депутат говорила про те, що їй терміново потрібно буде подавати декларацію, інакше доведеться писати нову, в якій будуть фігурувати батьки Наталухи.
Дружина - Шкрум Олена Іванівна. Народилася 2 січня 1988 року в місті Київ. Народний депутат України від партії "Батьківщина".
показать весь комментарий
14.01.2026 15:43 Ответить
Нарешті
показать весь комментарий
14.01.2026 15:49 Ответить
"Сємєйний подряд" - ця родина професійні злодії та корупціонери - все що має, мало і буде мати відношення до "Батьківщини" мадам Капітєльман та ще й в "симбіозі" з "слугами зєлєнского-єрмака-міндіча" є гарантовано корумпованим і злочинним.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:51 Ответить
 
 