Рада назначила "слугу народа" Наталуху главой Фонда госимущества

Верховная Рада Украины назначила нардепа "Слуги народа" Дмитрия Наталуху новым главой Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голосование

Решение поддержали 244 нардепа.

Также Рада 260 голосами досрочно прекратила составление Наталухой мандата.

До этого и.о. главы ФГИУ была Иванна Смачило.

Премьер Свириденко во время представления кандидатуры Наталухи заявила:

"Сегодня перед Фондом государственного имущества стоит задача не только выполнять функцию приватизации, но и перейти к ответственному управлению государственными активами и повышению эффективности использования этих государственных активов.

Считаю, что профессиональный опыт Дмитрия Андреевича, связанный с формированием экономической политики, как главы профильного парламентского комитета, необходим и достаточен для того, чтобы занимать эту должность".

Наталуха возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики.

Он также занимает должность заместителя члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ, является сопредседателем группы межпарламентских связей с Великобританией.

Что предшествовало?

16 ноября 2025 года президент Зеленский анонсировал назначение нового руководителя Фонда госимущества.

