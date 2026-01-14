Від продажу санкційних активів торік надійшло майже 5 мільярдів, ‒ ФДМУ. ІНФОГРАФІКА

У 2025 році до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було спрямовано 4,51 млрд грн, отриманих від реалізації санкційних активів.

Про це повідомили у Фонді державного майна.

Надходження сформувалися з кількох джерел:

2,5 млрд грн принесли приватизаційні продажі санкційних активів;

2 млрд грн надійшли від погашення заборгованості за кредитним договором;

1,25 млн грн ‒ від продажу окремих активів;

5,2 млн грн ‒ сума, стягнута на користь держави.

Серед найбільших кейсів року:

ТОВ "АЕРОК" ‒ 1,89 млрд грн,

ПрАТ "Вінницяпобутхім" ‒ 608,1 млн грн.

У ФДМУ наголошують, що націоналізовані санкційні активи мають приносити реальну користь державі. Головним завданням є їх ефективна реалізація, прозорість процедур та забезпечення фінансового результату, який буде спрямований на відновлення України.

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Як повідомлялося, повторний онлайн-аукціон з продажу 99,99% акцій одного з найбільших хімічних підприємств України ‒ "Сумихімпром", який мав відбутися 13 січня 2026 року за зниженою на 9,3% стартовою ціною у 1 млрд 88,081 млн грн (без ПДВ), знову не відбувся.

У протоколі на Prozorro зазначено, що жоден учасник не подав заявку до завершення строку реєстрації. Аналогічна ситуація сталася й під час попереднього аукціону 11 червня 2025 року, який також зірвався через відсутність претендентів.