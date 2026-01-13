Повторний аукціон з приватизації "Сумихімпрому" знову не відбувся через відсутність покупців

Повторний онлайн-аукціон з приватизації 99,99% акцій одного з найбільших українських хімічних підприємств "Сумихімпром", запланований на 13 січня 2026 року зі зниженою на 9,3% ціною ‒ 1 млрд 88,081 млн грн (без ПДВ), знову не відбувся.

"Учасники відсутні", – зазначено в протоколі на сайті Prozorro в понеділок ввечері після завершення терміну подачі заявок, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Попередній аукціон 11 червня 2025 року також не відбувся через відсутність учасників.

Згідно з умовами конкурсу, новий власник має зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати в технічне переоснащення та модернізацію виробництва не менше ніж на 150 млн грн.

Крім того, переможець повинен протягом 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом, а також прострочену кредиторську заборгованість, окрім зобов’язань перед фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовані санкції, і пов’язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціари яких є громадянами або резидентами РФ і/або Білорусі.

Також він зобов’язаний дотримуватися соціальних гарантій працівників відповідно до трудового законодавства та не допустити їх звільнення протягом 6 місяців після придбання активу.

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"Сумихімпром" є одним з найбільших українських виробників складних мінеральних добрив, двоокису титану, сірчаної кислоти та інших неорганічних хімічних продуктів. Підприємство входить до трійки бюджетоутворюючих компаній міста Суми та області й випускає понад 30 марок NPK-добрив із різним співвідношенням поживних речовин для різних ґрунтових та кліматичних зон. Завод понад 10 років перебував під управлінням групи компаній, пов’язаних із Group DF підприємця Дмитра Фірташа. У листопаді 2023 року Господарський суд Сумської області задовольнив клопотання ФДМУ та Міністерства юстиції і закрив провадження у справі про банкрутство і санацію "Сумихімпром".

Як повідомлялося, Фонд державного майна призначив на 13 січня повторний аукціон з приватизації державного пакета 99,9952% акцій АТ "Сумихімпром". Торги мали відбудутися у системі "Прозорро.Продажі", заявки від учасників приймалися до 12 січня включно.

Також раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року суд закрив провадження у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром", що дало змогу державі відновити контроль над підприємством. У Фонді держмайна тоді пояснювали, що тривала процедура банкрутства та санації ПАТ "Сумихімпром" фактично дозволяла структурам Дмитра Фірташа зберігати контроль над компанією.

З початку процедури санації підприємства у 2012 році керуючим санацією призначали голову правління "Сумихімпром" Ігоря Лазаковича, колишнього топменеджера групи Ostchem Фірташа