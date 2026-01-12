Фонд держмайна торік перевиконав план приватизації державних активів. ТОП-5 об’єктів

План надходжень від приватизації в Україні за підсумками 2025 року становив 3,2 млрд грн, а фактичне виконання склало 3,4 млрд грн.

Як заявили в Фонді державного майна, це свідчить про перевиконання плану (105%) та високий рівень зацікавленості інвесторів державних активах.

Зокрема, за результатами оботи Фонду минулого року:

3,4 млрд грн – загальна сума надходжень від приватизації;

380 успішних аукціонів;

1617 учасників;

середнє зростання – у 2,9 раза, що становить 292% від стартової ціни.

Топ-5 об'єктів приватизації 2025 року:

"Будiвельна компанiя "Укрбуд" – фінальна ціна 805 млн грн;

"Завод "Квант" – 401,5 млн грн;

"Енергосталь" – 209,11 млн грн;

"Львівський лікеро-горілчаний завод" – 176,79 млн грн;

"Житомирський лікеро-горілчаний завод" – фінальна ціна 137,5 млн грн.

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Як повідомлялося, Фонд державного майна України провів аукціон із продажу 93% статутного капіталу ТОВ "Калушський трубний завод" (Івано-Франківська оласть). Підприємство купило ТОВ "АВР "Трембіта" за 68,27 млн грн, і, оскільки це санкційний актив, усі кошти від приватизації надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Перед тим стало відомо, що Фонд державного майна виставив на приватизацію державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ "Смоли" зі стартовою ціною 144,05 млн грн.