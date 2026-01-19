ЦИК признала "слугу народа" Кравца (Джокера) избранным народным депутатом
Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца, которого СМИ называли владельцем телеграмм-канала "Джокер", избранным народным депутатом Украины IX созыва.
Об этом сообщила 19 января пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
В Комиссии отметили, что в ЦИК поступило постановление Верховной Рады Украины от 14 января 2026 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Дмитрия Наталухи. ВР на прошлой неделе избрала его председателем Фонда государственного имущества Украины.
Наталуха был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" под номером 14.
"ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Романа Кравца, следующего по очереди кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 153, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.
В то же время народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк написал, что Кравец, скорее всего, не согласится стать народным депутатом. Тогда через 20 дней ЦИК перейдет к следующему по списку "Слуги народа".
В целом сейчас в парламенте действуют 393 народных депутата из возможных 450.
Больше о Кравце
- Напомним, в 2024 году издание hromadske выяснило, что Роман Кравец является автором телеграм-канала "Джокер" и активно взаимодействует с ОП.
- Тогда журналисты также писали, что за время полномасштабной войны его состояние существенно выросло – Кравец приобрел автомобили на 8 млн грн, а также проживал в квартире площадью 100 квадратных метров в элитном ЖК "Чикаго" в центре Киева.
якийсь полупокер
Какого же дерьма нам навыбирало наше быдло в 2019 году ! Просто полный трэш
"Слуга народу" Роман Кравець, якого називають власником Telegram-каналу "Джокер", покинув Україну 26 жовтня 2024 року і з того часу перебуває в Європі. Кравець виїхав з країни після переписки із журналісткою Hromadske, яка невдовзі опублікувала велике розслідування, де серед іншого стало відомо, що він отримав "білий квиток" у ВЛК знаходячись за кордоном.
