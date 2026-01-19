РУС
Новости Роман Кравец Джокер – народный депутат Украины
ЦИК признала "слугу народа" Кравца (Джокера) избранным народным депутатом

Роман Кравец

Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца, которого СМИ называли владельцем телеграмм-канала "Джокер", избранным народным депутатом Украины IX созыва.

Об этом сообщила 19 января пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

В Комиссии отметили, что в ЦИК поступило постановление Верховной Рады Украины от 14 января 2026 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Дмитрия Наталухи. ВР на прошлой неделе избрала его председателем Фонда государственного имущества Украины.

Наталуха был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" под номером 14. 

"ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Романа Кравца, следующего по очереди кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 153, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.

В то же время народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк написал, что Кравец, скорее всего, не согласится стать народным депутатом. Тогда через 20 дней ЦИК перейдет к следующему по списку "Слуги народа".

В целом сейчас в парламенте действуют 393 народных депутата из возможных 450.

Больше о Кравце

  • Напомним, в 2024 году издание hromadske выяснило, что Роман Кравец является автором телеграм-канала "Джокер" и активно взаимодействует с ОП.
  • Тогда журналисты также писали, что за время полномасштабной войны его состояние существенно выросло – Кравец приобрел автомобили на 8 млн грн, а также проживал в квартире площадью 100 квадратных метров в элитном ЖК "Чикаго" в центре Киева.

Топ комментарии
+9
Кушайте, мудрый народ и не обляпайтесь

Какого же дерьма нам навыбирало наше быдло в 2019 году ! Просто полный трэш
19.01.2026 16:17 Ответить
19.01.2026 16:17 Ответить
+7
чому він джокер?
якийсь полупокер
19.01.2026 16:13 Ответить
19.01.2026 16:13 Ответить
+5
Або дитина, або даун.
19.01.2026 16:21 Ответить
19.01.2026 16:21 Ответить
чому він джокер?
якийсь полупокер
19.01.2026 16:13 Ответить
або получпокер.
19.01.2026 16:49 Ответить
Шо то за дєвочка в перехідному віці?
19.01.2026 16:14 Ответить
Або дитина, або даун.
19.01.2026 16:21 Ответить
19.01.2026 16:15 Ответить
одного га..а замінили на іншого
19.01.2026 16:15 Ответить
19.01.2026 16:17 Ответить
Ще одне непорозуміння буде шлятися по ВР...
19.01.2026 16:17 Ответить
Кушайте, мудрый народ и не обляпайтесь

Какого же дерьма нам навыбирало наше быдло в 2019 году ! Просто полный трэш
19.01.2026 16:17 Ответить
На фото обличчя людини несповна розуму! Хоча яких ще нових облич від злочинного угрупування «Наймит народу» можна очікувати?
19.01.2026 16:19 Ответить
Просто очередной кумир у быдла.
19.01.2026 16:29 Ответить
ще одне лайно
19.01.2026 16:26 Ответить
У світі Тварин поповнення🤮
19.01.2026 16:27 Ответить
Як іржеться, зєбіли?
19.01.2026 16:27 Ответить
не займай, вони щас всі в тік-тоці, скаржаться на слабі виплати в Ірландії
19.01.2026 16:32 Ответить
Безугла буде не самотня!
19.01.2026 16:28 Ответить
круговерть гівна у владі
19.01.2026 16:29 Ответить
Вітаю полудурків, які голосували з когоНибуть, бо воно зелене.
"Слуга народу" Роман Кравець, якого називають власником Telegram-каналу "Джокер", покинув Україну 26 жовтня 2024 року і з того часу перебуває в Європі. Кравець виїхав з країни після переписки із журналісткою Hromadske, яка невдовзі опублікувала велике розслідування, де серед іншого стало відомо, що він отримав "білий квиток" у ВЛК знаходячись за кордоном.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/tuzov/6712442055dfb/
19.01.2026 16:30 Ответить
*********** цирк
19.01.2026 16:36 Ответить
Примерно так. Результат отрицательной селекции. Новая "элита"Зеленского: Джокер\Кравец, Иванов\Петров, Лебига, Безуглая, Лещенко и т.д. Можете продолжить список.
19.01.2026 16:50 Ответить
А ще сміялися з богуцкої та безуглої.
19.01.2026 16:37 Ответить
Оця свинота джокер?😂😂 Краще би підійшло поганяло "підсвинок"
19.01.2026 16:39 Ответить
Джокер, то його тг канал, котрим він заробляв гроші.
19.01.2026 16:41 Ответить
ЗЕленський хоче щоб перед зустріччю з Трампом у нього був "джокер"бо рудий каже що в нашого нема ні карт,ні козирів.Тут зразу буде джокер.
19.01.2026 17:03 Ответить
 
 