ЦИК признала "слугу народа" Кравца (Джокера) избранным народным депутатом

Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца, которого СМИ называли владельцем телеграмм-канала "Джокер", избранным народным депутатом Украины IX созыва.

Об этом сообщила 19 января пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В Комиссии отметили, что в ЦИК поступило постановление Верховной Рады Украины от 14 января 2026 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Дмитрия Наталухи. ВР на прошлой неделе избрала его председателем Фонда государственного имущества Украины.

Наталуха был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" под номером 14.

"ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Романа Кравца, следующего по очереди кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 153, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермако-Джокер утверждает, что ГБР за Майдан "каждого достанет". Предлагаю начать с Татарова, - Шабунин

В то же время народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк написал, что Кравец, скорее всего, не согласится стать народным депутатом. Тогда через 20 дней ЦИК перейдет к следующему по списку "Слуги народа".

В целом сейчас в парламенте действуют 393 народных депутата из возможных 450.

Больше о Кравце

Напомним, в 2024 году издание hromadske выяснило, что Роман Кравец является автором телеграм-канала "Джокер" и активно взаимодействует с ОП.

Тогда журналисты также писали, что за время полномасштабной войны его состояние существенно выросло – Кравец приобрел автомобили на 8 млн грн, а также проживал в квартире площадью 100 квадратных метров в элитном ЖК "Чикаго" в центре Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Telegram-канал "слуги народа" Кравца (Джокера) заблокирован за распространение личных данных людей без их разрешения