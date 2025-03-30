Telegram-канал "слуги народа" Кравца (Джокера) заблокирован за распространение личных данных людей без их согласия
Telegram-канал "Джокер", владельцем которого называют "слугу народа" Романа Кравца, больше не доступен для пользователей мессенджера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Джокер" - анонимный украинский телеграм-канал, который связывали с Романом Кравцом - "Слугой народа", который не прошел в парламент.
Расследования журналистов подтверждали контакты Джокера с Офисом Президента
Причиной блокировки канала называют распространение личной информации людей без их разрешения, или доксинг (doxxing). Обычно это делается с целью нанести вред, унизить, запугать, отомстить или разоблачить кого-то.
Ранее журналисты-расследователи hromadske выяснили, что Роман Кравец во время полномасштабного вторжения 8 раз выезжал за границу, а потом объяснял эти поездки закупкой дронов для военных.
О деятельности "слуги народа" Кравца писал также главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: "Президент и его офис защищают шантажиста?"
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Але ж хто його посадить??!! Він же слуга!
free speech?
Все зробить ДІЯ за вас!
все заблокує, ваши гроши знімє, всю інформацію продасть...
а канали наших військових, банків, комунальні боти, які приймають покази лічильніків - вони теж "працюють на зевладу"