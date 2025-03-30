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Новости Телеграм-канал Джокер заблокировали
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Telegram-канал "слуги народа" Кравца (Джокера) заблокирован за распространение личных данных людей без их согласия

Telegram-канал "Джокер", владельцем которого называют "слугу народа" Романа Кравца, больше не доступен для пользователей мессенджера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Джокер" - анонимный украинский телеграм-канал, который связывали с Романом Кравцом - "Слугой народа", который не прошел в парламент.

Расследования журналистов подтверждали контакты Джокера с Офисом Президента

Причиной блокировки канала называют распространение личной информации людей без их разрешения, или доксинг (doxxing). Обычно это делается с целью нанести вред, унизить, запугать, отомстить или разоблачить кого-то.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Кравец покинул Украину из-за опасений скандала вокруг фальшивого заключения ВВК, - СМИ

Канал Джокер нардепа Романа Кравца заблокировал Телеграм

Ранее журналисты-расследователи hromadske выяснили, что Роман Кравец во время полномасштабного вторжения 8 раз выезжал за границу, а потом объяснял эти поездки закупкой дронов для военных.

О деятельности "слуги народа" Кравца писал также главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: "Президент и его офис защищают шантажиста?"

Автор: 

Telegram (113) Кравец Роман Джокер (4)


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Топ комментарии
+21
давно було на часі закрити цей гі вномет
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30.03.2025 16:37
+18
Нарешті цю жирну крису закрили! Мерзота зелена.
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30.03.2025 16:39
+10
"Telegram" взагалі необхідно заблокувати! Але ж зепомийки працюють на зевладу - тому ні! Хай навіть ворожа агентура користується?
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30.03.2025 17:00
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давно було на часі закрити цей гі вномет
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30.03.2025 16:37 Ответить
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30.03.2025 19:26 Ответить
Нарешті цю жирну крису закрили! Мерзота зелена.
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30.03.2025 16:39 Ответить
Ти помилився,Іфан, не орієнтуєшься в українському середовищі
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30.03.2025 17:18 Ответить
Оно вчера народилося и рвется в"бой")))
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30.03.2025 17:38 Ответить
Що це дебіл, і чого воно висралося під моїм постом? В спам.
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30.03.2025 18:28 Ответить
На жаль. закрили тільки канал, а сама криса втекла до Європи, в "батальйон Монако"
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30.03.2025 18:58 Ответить
Наступний крок - заблокувати самого Кравця.
Але ж хто його посадить??!! Він же слуга!
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30.03.2025 16:40 Ответить
заблокувати на два метра від рівня землі.
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30.03.2025 23:21 Ответить
а як щодо свободи слова?
free speech?
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30.03.2025 16:44 Ответить
Соловйова тобі не дають слухати?
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30.03.2025 16:49 Ответить
всунь телехфмарахфон собі в сраку
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30.03.2025 16:58 Ответить
ООО,ще одне розумово відстале недоробло зелене
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30.03.2025 17:16 Ответить
це з фрідріхом сьогодня по форуму чергові.
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30.03.2025 23:23 Ответить
Правильно зробили. Шантажист хрєнов...
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30.03.2025 16:52 Ответить
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30.03.2025 16:55 Ответить
В практиці таке було. Таксист питає : "де зупинитись, де ракети, командний пункт чи дирка в паркані". За парканом "дуже секретний військовий об'єкт"
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30.03.2025 18:11 Ответить
"Telegram" взагалі необхідно заблокувати! Але ж зепомийки працюють на зевладу - тому ні! Хай навіть ворожа агентура користується?
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30.03.2025 17:00 Ответить
ДІЯ!
Все зробить ДІЯ за вас!
все заблокує, ваши гроши знімє, всю інформацію продасть...
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30.03.2025 17:07 Ответить
так може, закрити зепомійки, а не телеграм?
а канали наших військових, банків, комунальні боти, які приймають покази лічильніків - вони теж "працюють на зевладу"
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30.03.2025 19:01 Ответить
Абсолютну більшість поплічників і довбнів росія завербувала через "телеграм". Для держави, що воює за своє існування, - серйозний виклик. Перейти на інші сервіси - не проблема.
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30.03.2025 19:23 Ответить
Горе то како,так і надо негіднику зеленому скандальному
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30.03.2025 17:14 Ответить
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30.03.2025 17:55 Ответить
Вроде недавно говорили, что у Украины нет возможности блокировать телеграмм каналы...
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30.03.2025 17:55 Ответить
пишется жалоба админам, и если повод достаточно существенный - то закрывают. в тначале войны мы так заваливали жалобами на рашапропагандонов, косивших под украинские каналы. и работало.
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30.03.2025 19:03 Ответить
Імпотент і імбіцил кравець-джокер,встиг зізнатися що хоче щоб його всі в дупу жарили 24/7?
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30.03.2025 18:01 Ответить
А ця почвара ще жива? Ніхто його не хоче догнати? Під дахом ОПи шкоди багато зробив людям.
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30.03.2025 18:28 Ответить
Що не слуга урода, то якась погань, ублюдок, відморозок, зрадник.
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31.03.2025 16:14 Ответить
 
 