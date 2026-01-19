ЦВК скасувала реєстрацію кандидатки у депутати від "Слуги народу" Оксани Кваші

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Оксани Кваші як кандидата у народні депутати України від партії "Слуга народу" на підставі її особистої заяви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Центральної виборчої комісії.

Відповідне рішення було ухвалене у понеділок, 19 січня, після розгляду поданих документів.

У ЦВК зазначили, що до комісії надійшла заява від Оксани Кваші, яка була включена до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під номером 159 у загальнодержавному багатомандатному окрузі на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Подання заяви стало підставою для перегляду її статусу кандидата у народні депутати.

"Комісія розглянула документи та ухвалила рішення скасувати реєстрацію Оксани Кваші кандидатом у народні депутати України на зазначених позачергових парламентських виборах, виключивши її з виборчого списку партії "Слуга народу"", — повідомили у ЦВК.

Нагадаємо, цього ж дня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України від партії "Слуга народу". Водночас він офіційно відмовився від отримання депутатського мандата.

"Я ухвалив для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Оскільки вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем", - заявив Кравець.

