ЦВК скасувала реєстрацію кандидатки у депутати від "Слуги народу" Оксани Кваші

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Оксани Кваші як кандидата у народні депутати України від партії "Слуга народу" на підставі її особистої заяви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Центральної виборчої комісії.

Відповідне рішення було ухвалене у понеділок, 19 січня, після розгляду поданих документів.

У ЦВК зазначили, що до комісії надійшла заява від Оксани Кваші, яка була включена до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під номером 159 у загальнодержавному багатомандатному окрузі на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Подання заяви стало підставою для перегляду її статусу кандидата у народні депутати.

"Комісія розглянула документи та ухвалила рішення скасувати реєстрацію Оксани Кваші кандидатом у народні депутати України на зазначених позачергових парламентських виборах, виключивши її з виборчого списку партії "Слуга народу"", — повідомили у ЦВК.

Нагадаємо, цього ж дня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України від партії "Слуга народу". Водночас він офіційно відмовився від отримання депутатського мандата.

"Я ухвалив для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Оскільки вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем", - заявив Кравець.

Баба розумна... Не хоче лізти в "зелене лайно", коли воно так смердить...
19.01.2026 22:20 Відповісти
Притомні люди не хочуть бруднитись в цьому зеленому болоті.В "слуги" йдуть тільки калібровані покидьки.Інші там не виживуть,та там інших і нема.
19.01.2026 22:22 Відповісти
Интересно к какой, в будущем, партии эти крысята переметнутся.
19.01.2026 22:18 Відповісти
19.01.2026 22:18 Відповісти
19.01.2026 22:20 Відповісти
Так вона вже у ньому . Просто знає мудрість що "коли попав у лайно , то не цвірінькай " .
19.01.2026 22:29 Відповісти
Та ні... Вона просто "стояла скраю зеленого болота". Але активно туди не лізла... Це, як питання з СС - засудили тільки активних членів, які вчиняли військові злочини... А решту відпустили...І ця "мадама" активності не проявляла... Числилася членом партії, і не "відсвічувала". А коли їй ЗАРАЗ "зробили пропозицію" - не захотіла вляпуваться...
19.01.2026 22:35 Відповісти
Чого ви сюди лізете - вам шо тут медом намазано - Ющенко
19.01.2026 22:21 Відповісти
Так він же також відмовився від мандата. Та і він був у списку під №153, а вона №159.
19.01.2026 22:23 Відповісти
А куди поділися кандидати під номерами у списку з 154 по 158?
19.01.2026 23:56 Відповісти
№154 і 155 ще в 2025 році подали заяви про відмому... Про інших не знаю.

Можете тут ознайомитись https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp406pt001f01=919pf7171=403.html
20.01.2026 00:00 Відповісти
19.01.2026 22:22 Відповісти
Кажете "притомні " ..... а як вона там у списку опинилася - після нокауту занесли ?
19.01.2026 22:31 Відповісти
Я не знаю хто вона така,але мушу з Вами погодитися-з великою вірогідністю мабуть ще те стерво,якщо стала в чергу покидьків щоб пройти калібрацію.
19.01.2026 22:37 Відповісти
"Нюх" у неї розвинутий - і ніс вона тримає по вітру...
19.01.2026 22:26 Відповісти
Хвалю ! Чітко , ясно , справедливо !
19.01.2026 22:32 Відповісти
Продовжуйте! ваша думка важлива для нас!
19.01.2026 22:41 Відповісти
Не задирай носа , бо як похвалив - так і обгижу як заробиш
19.01.2026 22:42 Відповісти
Фу! Звернись до психіатра - або ще раз хильни бояришника, можливо і попустить...7
19.01.2026 22:46 Відповісти
19.01.2026 22:49 Відповісти
19.01.2026 22:54 Відповісти
Кравець-джокер був під №153; Кваша - під №159. А куди п'ятеро між ними поділись?
19.01.2026 22:28 Відповісти
До речі, а чому ніхто не повідомляє, що ця оксана кваша є заступником Голови Вищої ради правосуддя? Потрапилс туди за поданням "наукових органів"....
19.01.2026 22:35 Відповісти
А де записують в депутати?
20.01.2026 08:03 Відповісти
Треба вчасно заявити, що я туди ніколи не записувався
20.01.2026 08:30 Відповісти
 
 