ЦВК зареєструвала Карабуту депутатом від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Карабуту народним депутатом України від партії "Слуга народу".

Про це повідомляє ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалили 30 січня на засіданні комісії після розгляду заяви та необхідних документів.

Відповідно до законодавства, Карабуту зареєстрували народним депутатом, обраним на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі від партії "Слуга народу".

"Сергій Карабута був включений до виборчого списку цієї партії під № 156. Повноваження народного депутата він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Карабуту?

На сайті руху "Чесно" вказано, що Сергій Карабута народився 3 сiчня 1983 року.

У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тевел". Окрім цього був керівником Київської філії ТОВ "Компанія мандри".

У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональну академію управління персоналом.

Що передувало?

Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.

Кравець, який за даними журналістів є автором телеграм-каналу "Джокер", своєю чергою заявив, що відмовиться від мандату та повідомив, що виїхав до Ізраїлю на лікування "на законних підставах".

