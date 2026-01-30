ЦВК зареєструвала Карабуту депутатом від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Карабуту народним депутатом України від партії "Слуга народу".

Про це повідомляє ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалили 30 січня на засіданні комісії після розгляду заяви та необхідних документів.

Відповідно до законодавства, Карабуту зареєстрували народним депутатом, обраним на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі від партії "Слуга народу".

"Сергій Карабута був включений до виборчого списку цієї партії під № 156. Повноваження народного депутата він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Карабуту?

На сайті руху "Чесно" вказано, що Сергій Карабута народився 3 сiчня 1983 року.

У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тевел". Окрім цього був керівником Київської філії ТОВ "Компанія мандри".

У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональну академію управління персоналом.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.
  • Кравець, який за даними журналістів є автором телеграм-каналу "Джокер", своєю чергою заявив, що відмовиться від мандату та повідомив, що виїхав до Ізраїлю на лікування "на законних підставах".

депутат мандат ЦВК Слуга народу
Топ коментарі
+15
Часу у нього мало, тому до ВР прийде з великою лопатою шоб відразу багато загребати.
показати весь коментар
30.01.2026 18:38 Відповісти
+12
От і турист Карабута домандрував до влади
показати весь коментар
30.01.2026 18:37 Відповісти
+10
новиє, маладиє ліца. проФФесіАнальниє турісти. Квартірмейстєр батальону на Малбдівах
показати весь коментар
30.01.2026 18:38 Відповісти
потужно- фєєрічєскій політік !

Рада пошле в Таіланд, замість Котлети працювати з виборцями

показати весь коментар
30.01.2026 21:27 Відповісти
Часу у нього мало, тому до ВР прийде з великою лопатою шоб відразу багато загребати.
показати весь коментар
30.01.2026 18:38 Відповісти
Задовбали, раз виборів не можна то нічого постійно слуг на " заробітки" брати. Що за маразму?🤬🤬🤬. Трутні.
показати весь коментар
30.01.2026 18:38 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/597704576309301?locale=ru_RU
показати весь коментар
30.01.2026 18:47 Відповісти
новиє, маладиє ліца. проФФесіАнальниє турісти. Квартірмейстєр батальону на Малбдівах
показати весь коментар
30.01.2026 18:38 Відповісти
...ще один дефективний менежер у Верховній Раді від партії "Слуга народу".

поміняли Джокера на Туриста

Але цей трохи хітріший за інших, бо балотувався від слуг як безпартійний.
показати весь коментар
30.01.2026 18:42 Відповісти
істінний арієць ...
показати весь коментар
30.01.2026 18:45 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2026 20:12 Відповісти
Мандрівник...
Турист !!!
Не на довго!
показати весь коментар
30.01.2026 18:47 Відповісти
А хіба той депутат що загинув не був мажоритарником? Тоді мали би вибори бути. При чому тут список слуги народу? Знавці поясніть.
показати весь коментар
30.01.2026 18:49 Відповісти
Іе запопереднього, що 14 січня помер.
показати весь коментар
30.01.2026 21:56 Відповісти
Ні, але це ж потужно. Тепер у них своя тур агенція, їздити будуть куди захочуть
показати весь коментар
30.01.2026 19:04 Відповісти
Рожа просит кирпича.
показати весь коментар
30.01.2026 19:05 Відповісти
карабута- фамилия графская,не помоечный фотограф
показати весь коментар
30.01.2026 19:15 Відповісти
Улибочка..паару слов для преси...снято
показати весь коментар
30.01.2026 19:16 Відповісти
Верховна рада як гідра - тільки позбулися одного депутата, відразу з'являється новий, в три рази жадібніший.
показати весь коментар
30.01.2026 19:34 Відповісти
Чергова зелена гнида....
показати весь коментар
30.01.2026 21:24 Відповісти
Він крадій чи зрадник ?
показати весь коментар
30.01.2026 21:43 Відповісти
На яких законних підставах виїхав до Ізраїлю джокер? Інвалід на візку? Чи багато плідний батько?
показати весь коментар
30.01.2026 21:52 Відповісти
Цікаво, а де ж цей Серожа усі ці 4 роки від ТЦК ховався?
показати весь коментар
30.01.2026 23:32 Відповісти
Такий вираз обличчя наче щойно впарив циганську бензопилку.
показати весь коментар
31.01.2026 05:32 Відповісти
Яка дибільна харя.
показати весь коментар
31.01.2026 08:11 Відповісти
 
 