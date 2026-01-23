ЦВК оголосила "слугу народу" Карабуту народним депутатом

Центральна виборча комісія 23 січня оголосила, що визнала кандидата від "Слуги народу" Сергія Карабуту обраним народним депутатом України. Він має замінити у парламенті Олександра Кабанова, який помер 14 січня.

Про це повідомила ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ЦВК

Карабута балотувався до Ради під № 156 у виборчому списку партії "Слуга народу".

ЦВК повідомила, що отримала від Верховної Ради України документ щодо дострокового припинення депутатських повноважень Кабанова через смерть. Останній обирався до парламенту в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є багато нардепів, які вже хочуть скласти мандат, - Зеленський

"ЦВК розглянула документ та визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до списку партії "Слуга народу" під № 156, обраним народним депутатом України на вказаних виборах", - йдеться в повідомленні.

Впродовж двадцяти днів Сергій Карабута має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи.

Що відомо про Карабуту?

На сайті руху "Чесно" вказано, що Сергій Карабута народився 3 сiчня 1983 року.

У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тевел". Окрім цього був керівником Київської філії ТОВ "Компанія мандри".

У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональну академію управління персоналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК скасувала реєстрацію кандидатки у депутати від "Слуги народу" Оксани Кваші

Що передувало?

  • Нагадаємо, 19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.
  • Кравець, який за даними журналістів є автором телеграм-каналу "Джокер", своєю чергою заявив, що відмовиться від мандату та повідомив, що виїхав до Ізраїлю на лікування "на законних підставах".

Топ коментарі
+13
Їх всіх треба оголосити в розшук, а не депутатами
23.01.2026 16:13 Відповісти
Еще один специалист
23.01.2026 16:16 Відповісти
Кому труна,кому корито...
23.01.2026 16:17 Відповісти
Хто за нього голосував? Чи ЦВК одноосібно приймає рішення?
23.01.2026 16:17 Відповісти
Так. Одноосібно. Бардак.
23.01.2026 16:19 Відповісти
Ніхто. Добір до кодла на заміну покійного. Нічого особистого просто є шанс.
23.01.2026 16:21 Відповісти
Для тих, хто не знає законодавство України, поясню. Є депутати мажоритарники, за яких проголосували виборці. Серед них Безугла. Ще виборці вибирали партії. ЦВК отримує довгий список і після виборів визначає скільки має бути депутатів від партії, відповідно відсотку(%) набрабраних голосів. Мажоритарники можуть вступити і вийти з фракції, а ті, що по списках, ні. Коли депутат зі списку складає повноваження чи помирає, на його місце заходить наступний, який є в затвердженому до виборів списку.
23.01.2026 17:32 Відповісти
Ще один мародер готує кишені.
23.01.2026 16:18 Відповісти
На морді написано готовий і буду красти. Обіцяю не підвести випускників трускавецької вищої школи злодіїв.
23.01.2026 16:19 Відповісти
Часу у нього користуватись сінекурою мало тому відразу сяде на лопату. ВЕЛИКУ таку лопату.
23.01.2026 16:19 Відповісти
З того племені, про яке Мосейчук казала?
23.01.2026 16:20 Відповісти
Одразу видно - нація правильна, паспорт імєєця
23.01.2026 16:56 Відповісти
Спеціальний спеціаліст для покращення нашого з вами життя…
23.01.2026 16:21 Відповісти
Ще один фотограф/аніматор.
23.01.2026 16:26 Відповісти
По цьому кадру є тільки одне питання - чого його не мобілізували ???
Вік - саме те, що треба; чудово орієнтується, як турист; любе мандри...
23.01.2026 16:29 Відповісти
молодий
ЗЕ-ригі-Анал
23.01.2026 16:49 Відповісти
73%, якого покращення ВАШОГО життя ви очікували від цього "служки" обираючи його ЗАКОНОТВОРЦЕМ? Тим більше у країні, в якій вже 5 років йшла війна. Його фейс був на зеленому фоні і цього вистачило?
23.01.2026 17:02 Відповісти
турист Карабута став депутатом . Як в тому анекдоті .... в похід іду я .
23.01.2026 18:13 Відповісти
А "нормальні" є у цієї "зеленої блювоти" чи тільки дебіли
23.01.2026 19:20 Відповісти
Депутатство - це не робота, не обов'язок, навіть не покликання. Це ... щастя. (Доказ - на його обличчі).
23.01.2026 21:00 Відповісти
 
 