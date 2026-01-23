ЦВК оголосила "слугу народу" Карабуту народним депутатом

Центральна виборча комісія 23 січня оголосила, що визнала кандидата від "Слуги народу" Сергія Карабуту обраним народним депутатом України. Він має замінити у парламенті Олександра Кабанова, який помер 14 січня.

Рішення ЦВК

Карабута балотувався до Ради під № 156 у виборчому списку партії "Слуга народу".

ЦВК повідомила, що отримала від Верховної Ради України документ щодо дострокового припинення депутатських повноважень Кабанова через смерть. Останній обирався до парламенту в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є багато нардепів, які вже хочуть скласти мандат, - Зеленський

"ЦВК розглянула документ та визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до списку партії "Слуга народу" під № 156, обраним народним депутатом України на вказаних виборах", - йдеться в повідомленні.

Впродовж двадцяти днів Сергій Карабута має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи.

Що відомо про Карабуту?

На сайті руху "Чесно" вказано, що Сергій Карабута народився 3 сiчня 1983 року.

У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тевел". Окрім цього був керівником Київської філії ТОВ "Компанія мандри".

У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональну академію управління персоналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК скасувала реєстрацію кандидатки у депутати від "Слуги народу" Оксани Кваші







