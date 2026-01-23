ЦИК объявил "слугу народа" Карабуту народным депутатом

Центральная избирательная комиссия 23 января объявила, что признала кандидата от "Слуги народа" Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины. Он должен заменить в парламенте Александра Кабанова, который скончался 14 января.

Об этом сообщила ЦИК.

Решение ЦИК

Карабута баллотировался в Раду под № 156 в избирательном списке партии "Слуга народа".

ЦИК сообщила, что получила от Верховной Рады Украины документ о досрочном прекращении депутатских полномочий Кабанова в связи со смертью. Последний избирался в парламент в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть много нардепов, которые уже хотят сложить мандат, - Зеленский

"ЦИК рассмотрела документ и признала Сергея Карабуту, следующего по очереди кандидата, включенного в список партии "Слуга народа" под № 156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.

В течение двадцати дней Сергей Карабута должен подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы.

Что известно о Карабуте?

На сайте движения "Честно" указано, что Сергей Карабута родился 3 января 1983 года.

В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме этого был руководителем Киевского филиала ООО "Компания мандры".

В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты от "Слуги народа" Оксаны Кваши







