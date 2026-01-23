2 560 20

ЦИК объявил "слугу народа" Карабуту народным депутатом

Центральная избирательная комиссия 23 января объявила, что признала кандидата от "Слуги народа" Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины. Он должен заменить в парламенте Александра Кабанова, который скончался 14 января.

Об этом сообщила ЦИК, информируетЦензор.НЕТ.

Решение ЦИК

Карабута баллотировался в Раду под № 156 в избирательном списке партии "Слуга народа".

ЦИК сообщила, что получила от Верховной Рады Украины документ о досрочном прекращении депутатских полномочий Кабанова в связи со смертью. Последний избирался в парламент в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрела документ и признала Сергея Карабуту, следующего по очереди кандидата, включенного в список партии "Слуга народа" под № 156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.

В течение двадцати дней Сергей Карабута должен подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы.

Что известно о Карабуте?

На сайте движения "Честно" указано, что Сергей Карабута родился 3 января 1983 года.

В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме этого был руководителем Киевского филиала ООО "Компания мандры".

В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.

Что предшествовало?

  • Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.
  • Кравец, который по данным журналистов является автором телеграмм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что уехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".

Топ комментарии
23.01.2026 16:13 Ответить
23.01.2026 16:19 Ответить
23.01.2026 16:16 Ответить
Їх всіх треба оголосити в розшук, а не депутатами
23.01.2026 16:13 Ответить
Еще один специалист
23.01.2026 16:16 Ответить
Кому труна,кому корито...
23.01.2026 16:17 Ответить
Хто за нього голосував? Чи ЦВК одноосібно приймає рішення?
23.01.2026 16:17 Ответить
Так. Одноосібно. Бардак.
23.01.2026 16:19 Ответить
Ніхто. Добір до кодла на заміну покійного. Нічого особистого просто є шанс.
23.01.2026 16:21 Ответить
Для тих, хто не знає законодавство України, поясню. Є депутати мажоритарники, за яких проголосували виборці. Серед них Безугла. Ще виборці вибирали партії. ЦВК отримує довгий список і після виборів визначає скільки має бути депутатів від партії, відповідно відсотку(%) набрабраних голосів. Мажоритарники можуть вступити і вийти з фракції, а ті, що по списках, ні. Коли депутат зі списку складає повноваження чи помирає, на його місце заходить наступний, який є в затвердженому до виборів списку.
23.01.2026 17:32 Ответить
Ще один мародер готує кишені.
23.01.2026 16:18 Ответить
На морді написано готовий і буду красти. Обіцяю не підвести випускників трускавецької вищої школи злодіїв.
23.01.2026 16:19 Ответить
Часу у нього користуватись сінекурою мало тому відразу сяде на лопату. ВЕЛИКУ таку лопату.
23.01.2026 16:19 Ответить
З того племені, про яке Мосейчук казала?
23.01.2026 16:20 Ответить
Одразу видно - нація правильна, паспорт імєєця
23.01.2026 16:56 Ответить
Спеціальний спеціаліст для покращення нашого з вами життя…
23.01.2026 16:21 Ответить
Ще один фотограф/аніматор.
23.01.2026 16:26 Ответить
По цьому кадру є тільки одне питання - чого його не мобілізували ???
Вік - саме те, що треба; чудово орієнтується, як турист; любе мандри...
23.01.2026 16:29 Ответить
молодий
ЗЕ-ригі-Анал
23.01.2026 16:49 Ответить
73%, якого покращення ВАШОГО життя ви очікували від цього "служки" обираючи його ЗАКОНОТВОРЦЕМ? Тим більше у країні, в якій вже 5 років йшла війна. Його фейс був на зеленому фоні і цього вистачило?
У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональну академію управління персоналом.
У 2006 році https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10001849&tb=file став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тевел". Окрім цього https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=22640718 був керівником Київської філії ТОВ "Компанія мандри".
23.01.2026 17:02 Ответить
турист Карабута став депутатом . Як в тому анекдоті .... в похід іду я .
23.01.2026 18:13 Ответить
А "нормальні" є у цієї "зеленої блювоти" чи тільки дебіли
23.01.2026 19:20 Ответить
Депутатство - це не робота, не обов'язок, навіть не покликання. Це ... щастя. (Доказ - на його обличчі).
23.01.2026 21:00 Ответить
 
 