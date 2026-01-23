ЦИК объявил "слугу народа" Карабуту народным депутатом
Центральная избирательная комиссия 23 января объявила, что признала кандидата от "Слуги народа" Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины. Он должен заменить в парламенте Александра Кабанова, который скончался 14 января.
Об этом сообщила ЦИК, информируетЦензор.НЕТ.
Решение ЦИК
Карабута баллотировался в Раду под № 156 в избирательном списке партии "Слуга народа".
ЦИК сообщила, что получила от Верховной Рады Украины документ о досрочном прекращении депутатских полномочий Кабанова в связи со смертью. Последний избирался в парламент в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".
"ЦИК рассмотрела документ и признала Сергея Карабуту, следующего по очереди кандидата, включенного в список партии "Слуга народа" под № 156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.
В течение двадцати дней Сергей Карабута должен подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы.
Что известно о Карабуте?
На сайте движения "Честно" указано, что Сергей Карабута родился 3 января 1983 года.
В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме этого был руководителем Киевского филиала ООО "Компания мандры".
В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.
Что предшествовало?
- Напомним, 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.
- Кравец, который по данным журналистов является автором телеграмм-канала "Джокер", в свою очередь заявил, что откажется от мандата и сообщил, что уехал в Израиль на лечение "на законных основаниях".
Вік - саме те, що треба; чудово орієнтується, як турист; любе мандри...
ЗЕ-ригі-Анал
У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональну академію управління персоналом.
У 2006 році https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10001849&tb=file став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тевел". Окрім цього https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=22640718 був керівником Київської філії ТОВ "Компанія мандри".