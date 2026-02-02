1 568 17

ЦВК і ВР напрацьовують механізми голосування для військових

Профільна підгрупа Робочої групи Верховної Ради України з питань законодавчого врегулювання виборів після воєнного стану обговорила особливості голосування військовослужбовців на спеціальних виборчих дільницях та механізми спостереження за виборами.

У зустрічі взяли участь представники ЦВК, Верховної Ради України, Сектору безпеки і оборони та громадських організацій. До обговорення долучилися Голова ЦВК Олег Діденко, його заступники Сергій Дубовик і Віталій Плукар, члени Комісії та представники Секретаріату.

Обговорили підстави та інші процедурні аспекти створення спеціальних виборчих дільниць для голосування військовослужбовців та забезпечення спостереження на таких дільницях.

Співголова підгрупи, народний депутат Роман Лозинський, зазначив, що за основу подальшої роботи взято пропозиції ЦВК щодо організації загальнодержавних виборів після скасування воєнного стану. Метою роботи є напрацювання ефективних рішень для захисту виборчих прав військових.

"Ми маємо якісну основу, але я дуже хочу, щоб наша подальша дискусія була дружньою, партнерською і максимально конструктивною", – відзначив парламентарій і пояснив, що метою роботи вказаної підгрупи є вироблення ефективних законодавчих рішень для захисту виборчих прав військовослужбовців на майбутніх післявоєнних виборах в Україні.

Виборчі права захисників в пріоритеті

"У пропозиціях ЦВК до законодавства щодо організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні, схвалених Комісією 7 січня цього року, один із блоків спрямований на визначення спеціальних процедур та механізмів, що дозволяють військовослужбовцям брати участь у загальнодержавних виборах, незважаючи на особливості їхнього службового становища та виконання ними завдання за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів", – зазначив Олег Діденко.

Пропозиції комісії

  • врегулювати порядок включення до списків виборців військовослужбовців, які виконують завдання у місцях тимчасового перебування підрозділів, за поданням командирів у день голосування.
  • можливість організації голосування за місцем перебування для військовослужбовців, які включені до списку виборців спеціальної виборчої дільниці, але в день виборів виконують службові завдання і не мають змоги прибути до приміщення для голосування.
  • пропонується удосконалити правове регулювання голосування військовослужбовців, які несуть службу в добовому наряді або перебувають на чергуванні, та інші суміжні питання.

Окрім того, Комісія акцентувала на необхідності широкого та фахового опрацювання питання забезпечення пасивного виборчого права для військовослужбовців.

Обкурений шльоцик готується до другого пришестя.
02.02.2026 21:10 Відповісти
Федоров за всіх у дії сам проголосує.
02.02.2026 21:13 Відповісти
Все таки будуть проводити цю профанацію під назвою вибори під час війни! Обкурений ішак повторює долю свого директора в кремлі
02.02.2026 21:15 Відповісти
Українцям потрібно перевибрати як парламент, так і президента.
Інакше долю українців буде і далі вирішувати різне злодійсько-шахрайське кодло.
02.02.2026 21:18 Відповісти
Будет у власти другое кодло. "Вилка Мортона". Те же лица 30 лет у власти, периодически сменяя друг друга.
02.02.2026 21:39 Відповісти
А про переселенців буде окремий закон - чи викинуть "за борт"?
02.02.2026 21:22 Відповісти
Краще зразу інтронізацію бєніної мавпи організувати, ніж вибори під керівництвом татарова. Результат однаковий буде
02.02.2026 21:24 Відповісти
Кому ж ці "механізми голосування" більше голосів "напрацюють"..
02.02.2026 21:26 Відповісти
так ОБСЄ та Європейська рада ,визнала ,шо під час війни ,вибори не можуть бути легалізовані ,це закон , то цей 🤡 торчок зі своєю шоблою рятуються за самопальними законами від грат ? Господи дай розуму та совісті тим командирам, які будуть контролювати голоси своїх військових ,зітріть цього зеленського у куряву ,не бійтеся , так ви врятуєте і нас, і себе , і Україну !!! ...
02.02.2026 21:28 Відповісти
Так не оголошував ніхто війну і не збирається. Є якийсь особливий стан, за яким частина населення незаконно закріпачена, а частина розбіглася по світу і живе своє найкраще життя. Під час війни такого бути не може.
Контролювати голоси на таємному голосуванні? Схоже, ви й сам(а) із зелених виборців.
03.02.2026 05:29 Відповісти
Черговий лохотрон від земерзоти
02.02.2026 21:44 Відповісти
Більш-менш грамотний позов до суду і на "результати" цих ймовірних "псевдо виборів"-можна просто нассяти.
02.02.2026 21:47 Відповісти
Ви з тих, що записували ролики в 2022, що ніякими законами не заборонений виїзд? Показуйте конституцію і вас пропустять.
03.02.2026 05:31 Відповісти
Я із тих,хто в 2022 році пішов до військомату та у 50 років,у піхоті звільняв Правобережжя Херсонської області, часу на записи роликів в мене тоді не було в принципі.
03.02.2026 08:50 Відповісти
Хтось там у Європі ж казав що це буде незаконно
02.02.2026 22:16 Відповісти
Воєвиявлення через спец старлінки.
02.02.2026 22:32 Відповісти
 
 