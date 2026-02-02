ЦВК і ВР напрацьовують механізми голосування для військових

Профільна підгрупа Робочої групи Верховної Ради України з питань законодавчого врегулювання виборів після воєнного стану обговорила особливості голосування військовослужбовців на спеціальних виборчих дільницях та механізми спостереження за виборами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ЦВК.

У зустрічі взяли участь представники ЦВК, Верховної Ради України, Сектору безпеки і оборони та громадських організацій. До обговорення долучилися Голова ЦВК Олег Діденко, його заступники Сергій Дубовик і Віталій Плукар, члени Комісії та представники Секретаріату.

Обговорили підстави та інші процедурні аспекти створення спеціальних виборчих дільниць для голосування військовослужбовців та забезпечення спостереження на таких дільницях.

Співголова підгрупи, народний депутат Роман Лозинський, зазначив, що за основу подальшої роботи взято пропозиції ЦВК щодо організації загальнодержавних виборів після скасування воєнного стану. Метою роботи є напрацювання ефективних рішень для захисту виборчих прав військових.

"Ми маємо якісну основу, але я дуже хочу, щоб наша подальша дискусія була дружньою, партнерською і максимально конструктивною", – відзначив парламентарій і пояснив, що метою роботи вказаної підгрупи є вироблення ефективних законодавчих рішень для захисту виборчих прав військовослужбовців на майбутніх післявоєнних виборах в Україні.

Виборчі права захисників в пріоритеті

"У пропозиціях ЦВК до законодавства щодо організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні, схвалених Комісією 7 січня цього року, один із блоків спрямований на визначення спеціальних процедур та механізмів, що дозволяють військовослужбовцям брати участь у загальнодержавних виборах, незважаючи на особливості їхнього службового становища та виконання ними завдання за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів", – зазначив Олег Діденко.

Пропозиції комісії

врегулювати порядок включення до списків виборців військовослужбовців, які виконують завдання у місцях тимчасового перебування підрозділів, за поданням командирів у день голосування.

можливість організації голосування за місцем перебування для військовослужбовців, які включені до списку виборців спеціальної виборчої дільниці, але в день виборів виконують службові завдання і не мають змоги прибути до приміщення для голосування.

пропонується удосконалити правове регулювання голосування військовослужбовців, які несуть службу в добовому наряді або перебувають на чергуванні, та інші суміжні питання.

Окрім того, Комісія акцентувала на необхідності широкого та фахового опрацювання питання забезпечення пасивного виборчого права для військовослужбовців.

