Підгрупи робочої групи ВР мають підготувати законопроєкти щодо виборів до кінця січня

Підгрупи робочої групи Верховної Ради з підготовки законодавчих пропозицій щодо організації та проведення виборів в особливий період в Україні до кінця січня мають підготувати варіанти законодавчих рішень.

Про це повідомив перший віцеспікер ВР і голова робочої групи Олександр Корнієнко на засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Дедлайн для напрацювання - кінець січня", - зазначив він.

Корнієнко повідомив про створення 7 підгруп, які працюватимуть у рамках робочої групи. Вони займатимуться питаннями адміністрування виборів, безпекових критеріїв, реалізації виборчих прав військовослужбовців, участі внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій, голосування громадян за кордоном, інформаційного забезпечення та агітації, а також виконання міжнародних зобов'язань України у сфері виборів.

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Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко висловила зауваження, що її фракція претендує очолити одну з підгруп (з питань медіа, безпеки або міжнародних зобов’язань). Корнієнко пообіцяв "обов’язково врахувати принцип політичної пропорційності".

За словами першого віцеспікера, наступне засідання робочої групи відбудеться на початку лютого.

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Майбутні вибори в Україні

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