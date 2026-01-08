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Підгрупи робочої групи ВР мають підготувати законопроєкти щодо виборів до кінця січня

вибори

Підгрупи робочої групи Верховної Ради з підготовки законодавчих пропозицій щодо організації та проведення виборів в особливий період в Україні до кінця січня мають підготувати варіанти законодавчих рішень.

Про це повідомив перший віцеспікер ВР і голова робочої групи Олександр Корнієнко на засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Дедлайн для напрацювання - кінець січня", - зазначив він.

Корнієнко повідомив про створення 7 підгруп, які працюватимуть у рамках робочої групи. Вони займатимуться питаннями адміністрування виборів, безпекових критеріїв, реалізації виборчих прав військовослужбовців, участі внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій, голосування громадян за кордоном, інформаційного забезпечення та агітації, а також виконання міжнародних зобов'язань України у сфері виборів.

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Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко висловила зауваження, що її фракція претендує очолити одну з підгруп (з питань медіа, безпеки або міжнародних зобов’язань). Корнієнко пообіцяв "обов’язково врахувати принцип політичної пропорційності".

За словами першого віцеспікера, наступне засідання робочої групи відбудеться на початку лютого.

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Майбутні вибори в Україні

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Автор: 

ВР (15221) вибори (6804) законопроєкт (3759)
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Топ коментарі
+2
https://t.me/officialeurosolidarity/18238 Європейська Солідарність: Вибори не можуть бути демократичними, якщо опозицію усувають через фальсифіковані санкції!
Співголова фракції «ЄС» Артур Герасимов заявив: майбутні вибори не можуть бути легітимними, якщо влада усуває опозицію через фальсифіковані санкції.
Під час роботи над змінами до виборчого законодавства він наголосив: будь-які ідеї електронного голосування чи «референдумів» щодо територій є небезпечними. Територіальна цілісність України не може бути предметом маніпуляцій.
Герасимов нагадав, що Єврокомісія, Європарламент і міжнародні організації вже застерігали від використання санкцій проти опозиції. Навіть голова ЦВК визнав: такі санкції можуть заблокувати участь опозиційних кандидатів.
Ключове питання: чи визнає світ вибори демократичними, якщо з них усунуть опозицію?
Позиція «ЄС» принципова:
▪️ вибори без конкуренції - це не демократія
▪️ санкції - не інструмент політичної боротьби
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08.01.2026 14:48 Відповісти
+2
https://t.me/irynagerashchenko/21982 Ірина Геращенко повідомляє з засідання робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.
Засідання проходило з-за участі керівництва ВР, лідерів парламентських фракцій та представників Євросолідарності.
Всі експерти - конституціоналісти, запрошені на групу, висловили чітку і однозначну позицію: вибори під час воєнного стану неможливі! Як і референдум. І ніякими маніпуляціями їх неможливо протягти. Мова про неможливість гарантувати демократичні стандарти, рівний доступ і участь, свободу слова, безпеку.
Мова не лише про день голосування, а про процес, який триває не день і навіть не місяць.
Щодо референдуму, то правники нагадали, що законодавство забороняє проводити референдум з питань, які належать до компетенції інших органів влади, зокрема, питання війни і мирних угод - це компетенція ВР і президента. А ще закон про референдум забороняє одночасне проведення виборів і референдуму.
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08.01.2026 14:53 Відповісти
+1
Выборы в настоящее и ближайшее время никакого смысла не имеют, это зря потраченные деньги и время а вот вреда они могут принести столько, что мама не горюй...
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08.01.2026 15:15 Відповісти

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