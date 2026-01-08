Подгруппы рабочей группы ВР должны подготовить законопроекты о выборах до конца января

Подгруппы рабочей группы Верховной Рады по подготовке законодательных предложений по организации и проведению выборов в особый период в Украине до конца января должны подготовить варианты законодательных решений.

Об этом сообщил первый вице-спикер ВР и председатель рабочей группы Александр Корниенко на заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Дедлайн для выработки - конец января", - отметил он.

Корниенко сообщил о создании 7 подгрупп, которые будут работать в рамках рабочей группы. Они будут заниматься вопросами администрирования выборов, критериев безопасности, реализации избирательных прав военнослужащих, участия внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий, голосования граждан за рубежом, информационного обеспечения и агитации, а также выполнения международных обязательств Украины в сфере выборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК подготовила законодательные предложения для проведения выборов после отмены военного положения

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко высказала замечание, что ее фракция претендует возглавить одну из подгрупп (по вопросам медиа, безопасности или международных обязательств). Корниенко пообещал "обязательно учесть принцип политической пропорциональности".

По словам первого вице-спикера, следующее заседание рабочей группы состоится в начале февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит кадровые ротации в Кабмине, - Железняк

Предстоящие выборы в Украине

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Онлайн-голосование помогло бы военным и украинцам за рубежом