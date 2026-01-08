Подгруппы рабочей группы ВР должны подготовить законопроекты о выборах до конца января
Подгруппы рабочей группы Верховной Рады по подготовке законодательных предложений по организации и проведению выборов в особый период в Украине до конца января должны подготовить варианты законодательных решений.
Об этом сообщил первый вице-спикер ВР и председатель рабочей группы Александр Корниенко на заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Дедлайн для выработки - конец января", - отметил он.
Корниенко сообщил о создании 7 подгрупп, которые будут работать в рамках рабочей группы. Они будут заниматься вопросами администрирования выборов, критериев безопасности, реализации избирательных прав военнослужащих, участия внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий, голосования граждан за рубежом, информационного обеспечения и агитации, а также выполнения международных обязательств Украины в сфере выборов.
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко высказала замечание, что ее фракция претендует возглавить одну из подгрупп (по вопросам медиа, безопасности или международных обязательств). Корниенко пообещал "обязательно учесть принцип политической пропорциональности".
По словам первого вице-спикера, следующее заседание рабочей группы состоится в начале февраля.
Предстоящие выборы в Украине
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
- 23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
риговского електорату в Україні нема, тому що більшість на окупованих територіях , частина виїхала з країни. Тому ригам парламент не светив. Зе цього не знає, тому і зрадів і вдячно звільнив малюка на їх прохання
Співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко заявила про порушення принципу політичної пропорційності під час формування керівництва підгруп Робочої групи з підготовки змін до виборчого законодавства.
За її словами, жоден представник опозиції - зокрема «ЄС» чи «Батьківщини» - не очолює жодної підгрупи. Натомість керівні позиції зосереджені у монобільшості, а окремі депутати очолюють навіть по дві підгрупи одночасно.
Геращенко наголосила: робочі органи парламенту мають формуватися демократично і пропорційно - це базовий принцип парламентаризму. «ЄС» наполягає, щоб її представники очолили або співочолили одну з ключових підгруп - з медіа, безпеки або міжнародних зобов'язань. Від фракції делеговані Вікторія Сюмар і Максим Саврасов.
Без реальної пропорційності та участі опозиції довіри до напрацювань групи не буде. Голова робочої групи пообіцяв переглянути склад керівництва підгруп.
Співголова фракції «ЄС» Артур Герасимов заявив: майбутні вибори не можуть бути легітимними, якщо влада усуває опозицію через фальсифіковані санкції.
Під час роботи над змінами до виборчого законодавства він наголосив: будь-які ідеї електронного голосування чи «референдумів» щодо територій є небезпечними. Територіальна цілісність України не може бути предметом маніпуляцій.
Герасимов нагадав, що Єврокомісія, Європарламент і міжнародні організації вже застерігали від використання санкцій проти опозиції. Навіть голова ЦВК визнав: такі санкції можуть заблокувати участь опозиційних кандидатів.
Ключове питання: чи визнає світ вибори демократичними, якщо з них усунуть опозицію?
Позиція «ЄС» принципова:
▪️ вибори без конкуренції - це не демократія
▪️ санкції - не інструмент політичної боротьби
Засідання проходило з-за участі керівництва ВР, лідерів парламентських фракцій та представників Євросолідарності.
Всі експерти - конституціоналісти, запрошені на групу, висловили чітку і однозначну позицію: вибори під час воєнного стану неможливі! Як і референдум. І ніякими маніпуляціями їх неможливо протягти. Мова про неможливість гарантувати демократичні стандарти, рівний доступ і участь, свободу слова, безпеку.
Мова не лише про день голосування, а про процес, який триває не день і навіть не місяць.
Щодо референдуму, то правники нагадали, що законодавство забороняє проводити референдум з питань, які належать до компетенції інших органів влади, зокрема, питання війни і мирних угод - це компетенція ВР і президента. А ще закон про референдум забороняє одночасне проведення виборів і референдуму.
Скільки дармоїдів більше чім робітників