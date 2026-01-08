РУС
Подгруппы рабочей группы ВР должны подготовить законопроекты о выборах до конца января

Подгруппы рабочей группы Верховной Рады по подготовке законодательных предложений по организации и проведению выборов в особый период в Украине до конца января должны подготовить варианты законодательных решений.

Об этом сообщил первый вице-спикер ВР и председатель рабочей группы Александр Корниенко на заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дедлайн для выработки - конец января", - отметил он.

Корниенко сообщил о создании 7 подгрупп, которые будут работать в рамках рабочей группы. Они будут заниматься вопросами администрирования выборов, критериев безопасности, реализации избирательных прав военнослужащих, участия внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий, голосования граждан за рубежом, информационного обеспечения и агитации, а также выполнения международных обязательств Украины в сфере выборов.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко высказала замечание, что ее фракция претендует возглавить одну из подгрупп (по вопросам медиа, безопасности или международных обязательств). Корниенко пообещал "обязательно учесть принцип политической пропорциональности".

По словам первого вице-спикера, следующее заседание рабочей группы состоится в начале февраля.

Предстоящие выборы в Украине

Короче, риги ( до яких Зе ментально належить) вийшли на Зе з обіцянками 100% підтримки їх електоратом партії Зе . ЯКІСНО БРЕШУТЬ .
риговского електорату в Україні нема, тому що більшість на окупованих територіях , частина виїхала з країни. Тому ригам парламент не светив. Зе цього не знає, тому і зрадів і вдячно звільнив малюка на їх прохання
08.01.2026 14:42 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/18240 Європейська Солідарність: Підгрупи з виборчого законодавства мають формуватися пропорційно, а не під монобільшість
Співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко заявила про порушення принципу політичної пропорційності під час формування керівництва підгруп Робочої групи з підготовки змін до виборчого законодавства.
За її словами, жоден представник опозиції - зокрема «ЄС» чи «Батьківщини» - не очолює жодної підгрупи. Натомість керівні позиції зосереджені у монобільшості, а окремі депутати очолюють навіть по дві підгрупи одночасно.
Геращенко наголосила: робочі органи парламенту мають формуватися демократично і пропорційно - це базовий принцип парламентаризму. «ЄС» наполягає, щоб її представники очолили або співочолили одну з ключових підгруп - з медіа, безпеки або міжнародних зобов'язань. Від фракції делеговані Вікторія Сюмар і Максим Саврасов.
Без реальної пропорційності та участі опозиції довіри до напрацювань групи не буде. Голова робочої групи пообіцяв переглянути склад керівництва підгруп.
08.01.2026 14:46 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/18238 Європейська Солідарність: Вибори не можуть бути демократичними, якщо опозицію усувають через фальсифіковані санкції!
Співголова фракції «ЄС» Артур Герасимов заявив: майбутні вибори не можуть бути легітимними, якщо влада усуває опозицію через фальсифіковані санкції.
Під час роботи над змінами до виборчого законодавства він наголосив: будь-які ідеї електронного голосування чи «референдумів» щодо територій є небезпечними. Територіальна цілісність України не може бути предметом маніпуляцій.
Герасимов нагадав, що Єврокомісія, Європарламент і міжнародні організації вже застерігали від використання санкцій проти опозиції. Навіть голова ЦВК визнав: такі санкції можуть заблокувати участь опозиційних кандидатів.
Ключове питання: чи визнає світ вибори демократичними, якщо з них усунуть опозицію?
Позиція «ЄС» принципова:
▪️ вибори без конкуренції - це не демократія
▪️ санкції - не інструмент політичної боротьби
08.01.2026 14:48 Ответить
А нікого у нашій ВР кмітливого нема додуматися до 31 січня подати Трампа до Нобелівського комітету на премію миру? Може дід із вдячності краще старатися буде для України? Ні? Чи думаєте Трампа наші вибори дуже цікавлять?
08.01.2026 14:48 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/21982 Ірина Геращенко повідомляє з засідання робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.
Засідання проходило з-за участі керівництва ВР, лідерів парламентських фракцій та представників Євросолідарності.
Всі експерти - конституціоналісти, запрошені на групу, висловили чітку і однозначну позицію: вибори під час воєнного стану неможливі! Як і референдум. І ніякими маніпуляціями їх неможливо протягти. Мова про неможливість гарантувати демократичні стандарти, рівний доступ і участь, свободу слова, безпеку.
Мова не лише про день голосування, а про процес, який триває не день і навіть не місяць.
Щодо референдуму, то правники нагадали, що законодавство забороняє проводити референдум з питань, які належать до компетенції інших органів влади, зокрема, питання війни і мирних угод - це компетенція ВР і президента. А ще закон про референдум забороняє одночасне проведення виборів і референдуму.
08.01.2026 14:53 Ответить
Вони що всіх за дурнів мають ,виродки 800 тисяч родин на Дніпровщені без електроенергії ,без тепла з завтрішнього дня морози і ворог продовжує нищити Україну ,а паскудникам головне уберегти свою дупу і ні за що не відповідати, що накоїли.
08.01.2026 15:07 Ответить
Выборы в настоящее и ближайшее время никакого смысла не имеют, это зря потраченные деньги и время а вот вреда они могут принести столько, что мама не горюй...
08.01.2026 15:15 Ответить
Ніде гроші діть
Скільки дармоїдів більше чім робітників
08.01.2026 15:38 Ответить
 
 