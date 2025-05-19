РУС
Ограничение сроков пребывания в должности мэра
Большинство населения негативно воспринимает глав военных администраций на местах, - соцопрос

Более половины (53,8%) опрошенных жителей Украины, ничего не знают о деятельности глав областных военных администраций их областей.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией "Социополис", проведенное 3-12 мая, информирует Цензор.НЕТ.

При этом 54,6% заявили, что негативно отнеслись бы к ситуации, если бы в их громаде вместо избранного главы центральной властью был бы назначен глава военной администрации. Подавляющее большинство опрошенных жителей Украины в той или иной степени знакомы с деятельностью городских (поселковых, сельских) глав их громад - ничего не знают о деятельности глав громад только 17,7% опрошенных. В целом среди всех опрошенных оценка деятельности глав громад скорее одобрительная, чем неодобрительная, - 44,5% опрошенных относятся к работе глав их громад положительно (полностью или скорее), а 29,8% оценивают работу глав их громад полностью или скорее отрицательно.

"По мнению подавляющего большинства опрошенных (73,1%), в случае, когда в громаде нет главы, за состояние дел в ней должен отвечать исполняющий обязанности главы громады, избранный городским (поселковым, сельским) советом. Лишь единичные респонденты считают, что в таких случаях за состояние дел в громаде должен отвечать представитель или орган центральной власти, в частности президент Украины (такой вариант ответа назвали лишь 3,7% опрошенных), Верховная Рада Украины (1,9%) или Кабинет Министров Украины (0,8%)", - отмечается в исследовании.

Только 5,2% респондентов считают, что глава их громады должен полностью поддерживать курс центральной власти, даже если это противоречит интересам громады. Подавляющее большинство - 51,4%, выступают за то, что глава их громады должен иметь собственную позицию и инициативы, даже если они противоречат курсу центральной власти, но если это отвечает интересам их громады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Законопроект об ограничении каденций мэров нарушает Конституцию, - Ассоциация городов Украины. ВИДЕО

Напомним, экс-нардеп Александр Черненко 11 апреля обнародовал текст законопроекта авторства председателя ВРУ Руслана Стефанчука "О внесении изменений в "Избирательный кодекс Украины" относительно ограничения количества сроков пребывания в должности городских голов". Речь идет об ограничении количества каденций для городских голов двумя стоками при жизни. По словам Черненко, инициатива выглядит как универсальная, но в первую очередь бьет по тем, кто уже давно у власти на местах: Кличко в Киеве, Труханов в Одессе, Филатов в Днепре. При этом ни один из этих городских голов не находится на должности так долго, как мэр Львова Андрей Садовый - он руководит городом с 2006 года.

Про це знали в ОПУ, Оманські та помічники ригоАНАЛІВ, в КМУ ВРУ з самого початку!
19.05.2025 19:19 Ответить
И что удивительного. Кабмин - рейтинг около нуля, Верховна Рада - примерно там же. Офис так сказать этого самого - тоже в районе плинтуса. Но вот Потужному и Незламному доверяют 70%. Как так?
19.05.2025 19:35 Ответить
наразі схвально оцінюють діяльність Президента України Володимира Зеленського - понад дві третини опитаних (67,8%) відповіли, що оцінюють його роботу на посаді Президента повністю позитивно або скоріше позитивно - таку позицію висловили жителі сіл і селищ та міст, які не є обласними центрами, жінки та респонденти молодшого віку Джерело: https://censor.net/ua/n3553107
19.05.2025 19:44 Ответить
А в Києві бабай Мамедов! Знаємо тільки, що риє під законно вибраного мера Кличка. В добрих справах не помічений. Пусте місце...
19.05.2025 19:36 Ответить
Від порожнього місця немає шкоди! А від цього басурмана, який героїчно втік з Києва у критичні дні 2022 року є!
19.05.2025 20:39 Ответить
це просто смотрящ1є як1 там кер1вники
19.05.2025 19:47 Ответить
напроти міста-Героя Херсону є кілька містечок, окупований Лівий берег. Наприклад Олешки, там вже вулиці перейменовують . Мегапотужна ІБД. Так звана адміністрація витрачає купу коштів і ще собі виписує спецоклади по військовому часу - тоді як містечко окуповане з першого дня вторгнення.
І таке ********** по всіх "адміністраціях у екзилі" !!! 😡
А переселенці за свої кошти лікуються, хапуги в білих халатах ставлять під загрозу їх життя і перспективи..
19.05.2025 20:13 Ответить
потому что "военные администрации" не занимаются тем, чем как бы должны \подготовкой к войне, линии обороны, предприятия, дроны в школах, доты,оборонные сооружения, эвакуация (или хотя бы планирование оной), мобилизация, вооружение населения, обучение, всякие военные игры, слаживание, маскировочные сетки, обеспечение продовольствием и т.д. и т.п.\ а занимаются тем, чем привыкли (скорее всего тем же, чем занимается "министерство едности" и подобные) - пилят бабло и страдают х*рней.
19.05.2025 21:48 Ответить
Це мародери, більшість з котрих зрадники.
19.05.2025 22:50 Ответить
 
 