Обмеження термінів перебування на посаді мера
Більшість населення негативно сприймає голів військових адміністрацій на місцях, - соцопитування

Більше половини (53,8%) опитаних жителів України, нічого не знають про діяльність голів обласних військових адміністрацій їхніх областей.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Соціополіс", проведене 3-12 травня, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому 54,6% заявили,що негативно поставилися б до ситуації, якби у їхній громаді замість обраного голови центральною владою був би призначений голова військової адміністрації. Переважна більшість опитаних жителів України тією чи іншою мірою знайомі з діяльністю міських (селищних, сільських) голів їхніх громад – нічого не знають про діяльність голів громад лише 17,7% опитаних. Загалом серед усіх опитаних оцінка діяльності голів громад є скоріше схвальною, ніж не схвальною, – 44,5% опитаних ставляться до роботи голів їхніх громад позитивно (повністю або скоріше), а 29,8% оцінюють роботу голів їхніх громад повністю або скоріше негативно.

"На думку переважної більшості опитаних (73,1%), у випадку, коли в громаді немає голови, за стан справ у ній має відповідати виконуючий обов’язки голови громади, обраний міською (селищною, сільською) радою. Лише поодинокі респонденти вважають, що в таких випадках за стан справ у громаді мав би відповідати представник чи орган центральної влади, зокрема Президент України (такий варіант відповіді назвали лише 3,7% опитаних), Верховна Рада України (1,9%) чи Кабінет Міністрів України (0,8%)", - зазначається у дослідженні.

Лише 5,2% респондентів вважають, що голова їхньої громади повинен повністю підтримувати курс центральної влади, навіть якщо це суперечить інтересам громади. Переважна більшість - 51,4%, виступають за те, що голова їхньої громади повинен мати власну позицію та ініціативи, навіть якщо вони суперечать курсу центральної влади, але якщо це відповідає інтересам їхньої громади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про обмеження каденцій мерів порушує Конституцію, - Асоціація міст України. ВIДЕО

Нагадаємо, екснардеп Олександр Черненко 11 квітня оприлюднив текст законопроєкту авторства голови ВРУ Руслана Стефанчука "Про внесення змін до "Виборчого кодексу України" щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міських голів". Йдеться про обмеження кількості каденцій для міських голів двома стоками за життя. За словами Черненка, ініціатива виглядає як універсальна, але в першу чергу б’є по тих, хто вже давно при владі на місцях: Кличко в Києві, Труханов в Одесі, Філатов у Дніпрі. При цьому жоден з цих міських голів не перебуває на посаді так довго, як мер Львова Андрій Садовий – він керує містом з 2006 року.

місцеве самоврядування (330) мер (511) опитування (2024) військово-цивільна адміністрація (92)
Про це знали в ОПУ, Оманські та помічники ригоАНАЛІВ, в КМУ ВРУ з самого початку!
19.05.2025 19:19 Відповісти
И что удивительного. Кабмин - рейтинг около нуля, Верховна Рада - примерно там же. Офис так сказать этого самого - тоже в районе плинтуса. Но вот Потужному и Незламному доверяют 70%. Как так?
19.05.2025 19:35 Відповісти
наразі схвально оцінюють діяльність Президента України Володимира Зеленського - понад дві третини опитаних (67,8%) відповіли, що оцінюють його роботу на посаді Президента повністю позитивно або скоріше позитивно - таку позицію висловили жителі сіл і селищ та міст, які не є обласними центрами, жінки та респонденти молодшого віку Джерело: https://censor.net/ua/n3553107
19.05.2025 19:44 Відповісти
А в Києві бабай Мамедов! Знаємо тільки, що риє під законно вибраного мера Кличка. В добрих справах не помічений. Пусте місце...
19.05.2025 19:36 Відповісти
Від порожнього місця немає шкоди! А від цього басурмана, який героїчно втік з Києва у критичні дні 2022 року є!
19.05.2025 20:39 Відповісти
це просто смотрящ1є як1 там кер1вники
19.05.2025 19:47 Відповісти
напроти міста-Героя Херсону є кілька містечок, окупований Лівий берег. Наприклад Олешки, там вже вулиці перейменовують . Мегапотужна ІБД. Так звана адміністрація витрачає купу коштів і ще собі виписує спецоклади по військовому часу - тоді як містечко окуповане з першого дня вторгнення.
І таке ********** по всіх "адміністраціях у екзилі" !!! 😡
А переселенці за свої кошти лікуються, хапуги в білих халатах ставлять під загрозу їх життя і перспективи..
19.05.2025 20:13 Відповісти
потому что "военные администрации" не занимаются тем, чем как бы должны \подготовкой к войне, линии обороны, предприятия, дроны в школах, доты,оборонные сооружения, эвакуация (или хотя бы планирование оной), мобилизация, вооружение населения, обучение, всякие военные игры, слаживание, маскировочные сетки, обеспечение продовольствием и т.д. и т.п.\ а занимаются тем, чем привыкли (скорее всего тем же, чем занимается "министерство едности" и подобные) - пилят бабло и страдают х*рней.
19.05.2025 21:48 Відповісти
Це мародери, більшість з котрих зрадники.
19.05.2025 22:50 Відповісти
 
 