Більшість населення негативно сприймає голів військових адміністрацій на місцях, - соцопитування

Більше половини (53,8%) опитаних жителів України, нічого не знають про діяльність голів обласних військових адміністрацій їхніх областей.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Соціополіс", проведене 3-12 травня, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому 54,6% заявили,що негативно поставилися б до ситуації, якби у їхній громаді замість обраного голови центральною владою був би призначений голова військової адміністрації. Переважна більшість опитаних жителів України тією чи іншою мірою знайомі з діяльністю міських (селищних, сільських) голів їхніх громад – нічого не знають про діяльність голів громад лише 17,7% опитаних. Загалом серед усіх опитаних оцінка діяльності голів громад є скоріше схвальною, ніж не схвальною, – 44,5% опитаних ставляться до роботи голів їхніх громад позитивно (повністю або скоріше), а 29,8% оцінюють роботу голів їхніх громад повністю або скоріше негативно.

"На думку переважної більшості опитаних (73,1%), у випадку, коли в громаді немає голови, за стан справ у ній має відповідати виконуючий обов’язки голови громади, обраний міською (селищною, сільською) радою. Лише поодинокі респонденти вважають, що в таких випадках за стан справ у громаді мав би відповідати представник чи орган центральної влади, зокрема Президент України (такий варіант відповіді назвали лише 3,7% опитаних), Верховна Рада України (1,9%) чи Кабінет Міністрів України (0,8%)", - зазначається у дослідженні.

Лише 5,2% респондентів вважають, що голова їхньої громади повинен повністю підтримувати курс центральної влади, навіть якщо це суперечить інтересам громади. Переважна більшість - 51,4%, виступають за те, що голова їхньої громади повинен мати власну позицію та ініціативи, навіть якщо вони суперечать курсу центральної влади, але якщо це відповідає інтересам їхньої громади.

Нагадаємо, екснардеп Олександр Черненко 11 квітня оприлюднив текст законопроєкту авторства голови ВРУ Руслана Стефанчука "Про внесення змін до "Виборчого кодексу України" щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міських голів". Йдеться про обмеження кількості каденцій для міських голів двома стоками за життя. За словами Черненка, ініціатива виглядає як універсальна, але в першу чергу б’є по тих, хто вже давно при владі на місцях: Кличко в Києві, Труханов в Одесі, Філатов у Дніпрі. При цьому жоден з цих міських голів не перебуває на посаді так довго, як мер Львова Андрій Садовий – він керує містом з 2006 року.