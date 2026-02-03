На найближчих виборах у Києві серед кандидатів у мери переміг би Кличко, серед партій – УДАР, - соцопитування

Міський голова Києва Віталій Кличко має найбільшу підтримку киян серед усіх потенційних кандидатів у мери на наступних виборах. А серед партій, які можуть балотуватися до Київради, найвищий рейтинг – у партії "УДАР Віталія Кличка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження "Ставлення киян до міської влади", проведеного компанією Active Group спільно з виданням "Політарена".

У разі проведення виборів міського голови найближчим часом лідерство зберігає чинний мер Віталій Кличко.

"Віталія Кличка готові підтримати 30,3% виборців – це найвищий показник серед усіх запропонованих кандидатів", - констатують в Active Group.

На другому місці опинився би кандидат від нових партій, пов’язаних з військовими. За нього могли б проголосувати 7,5% виборців столиці. На третьому місці – умовний кандидат від партії Буданова з підтримкою 6,3%.

На майбутніх виборах до Київради найбільшу підтримку отримали би представники партії "УДАР Віталія Кличка". За них готові проголосувати 14% респондентів.

На другому місці опинилась би "Європейська солідарність" (12%), а на третьому – потенційна партія Валерія Залужного (6,7%).

Всього б до Київради мали шанс потрапити представники 6 політичних сил. Окрім трійки лідерів це представники партії Сергія Притули (5,4%), потенційної партії Кирила Буданова (5,4%) та потенційної партії "Азов" або "Третя штурмова" (5,2%).

Дослідження проводилося компанією Active Group спільно з виданням "Політарена" за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод збору даних – самозаповнення анкет. Опитано 1000 респондентів – мешканців Києва віком 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Період проведення дослідження – 30 січня 2026 року. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3,1%.

А зелені з Ткаченко ні до чого??? І не треба за киян розписуватись.
03.02.2026 16:27 Відповісти
Это не тебе поло умный любитель зеленского решать! Ты наверное в начале в Карпатах оборону держал и не знаешь сколько для обороны Киева сделал Кличко!
03.02.2026 16:28 Відповісти
Скільки зробив і скільки МІГ БИ зробити, якби не забрали 8млрд з бюджету Києва, і якби слуги палиці не встромляли весь час на чолі з Ткаченко/мамедовим.

Пам'ятаєте, як адміністрація одного з районів Києва закупила барабани і овочерізки типу для бомбосховищ? А скільки ще фігні, про яку ми не знаємо?!
03.02.2026 17:06 Відповісти
Да ти шо? А Азовське море і Чонгар також Віталік розміновував? От гад!
03.02.2026 16:33 Відповісти
"Це брехня"

хорошо лизнул, лидору понравится
03.02.2026 17:20 Відповісти
Он, як зеленських надовбнів, ковбасить РЕАЛЬНІСТЬ!!
Єрмак з татаровим і гетьманцевим, хотьби не застрелилися, як це ТРАДИЦІЙНО робили ригоАНАЛЬНІ кріпосні ******!!
03.02.2026 16:26 Відповісти
Очередное тело от мишки подоляка вылезлО! Бегом марафон смотреть, убогий любитель нелоха!
03.02.2026 16:29 Відповісти
Шлепок! мишка подоляк как был при твоём кумире так и есть на сейчас! И тебе недо носку это знать нужно!
03.02.2026 17:18 Відповісти
А ваші зелені ні до чого? Кому належить ДТЕК?? Хто такий Ткаченко? Кому належить Єврореконструкція? Хто вкрав з бюджеиу Києва 8 лярдів? От їм почніть питання задавати.

Як би Кличко свого часу не виклянчив ППО у захода, ваші зелені давно Київ мокшам здали.

Ще скажіть, що Кличко закрив ракетні програми, розмінував Чонгар й закликав шашлики смажити.
03.02.2026 16:34 Відповісти
Недолуга, ти геть тупа ботяра. Все ніяк свої 33 сруб@я не заробиш?)) Йди вивчай матчастину.
03.02.2026 16:40 Відповісти
Яка ти тупа...ти крім методичок своїх нічого не читаєш? Була б ти киянкою, то знала б. Що Кличко привозить, куди передає. Але зеботи - якщо й читають, то висновки не роблять. Вали в свою мухосрань. На болотах квакай.
03.02.2026 16:50 Відповісти
Як оті «підтерися», загадили по команді зеленського, лайном у мережах!!!! Українці такого не роблять!! Тільки оті, орки запарєбрікавиє…
03.02.2026 17:38 Відповісти
03.02.2026 16:30 Відповісти
Це лідор лежить ?
03.02.2026 18:48 Відповісти
Краще щоб вибрали вже іншого мера, вічно бути мером - це також не добре!
03.02.2026 16:38 Відповісти
Це ви львів'янам порадьте, 20 років садовий
03.02.2026 16:40 Відповісти
Щез, вівця - вали на свої істєрічєскіє землі - мокшанські болота.
03.02.2026 16:51 Відповісти
Ну так - у кацапів та зеботів тільки таки аргументи))) не треба тут досвідом спілкування зі своїми власниками хизуватись))
03.02.2026 17:01 Відповісти
В тебе болота - то родіна. Немає в тебе Батьківщини, кацапедло мухосранське.
03.02.2026 17:04 Відповісти
Недо ношенный! А в Букавели вообще не отключают!
03.02.2026 17:31 Відповісти
То у Польщі собі й обирайте. Такого як Омеля, чи нарка - як Черновецький.
03.02.2026 16:42 Відповісти
Не перекладай свої вологі мрії на інших.
03.02.2026 17:02 Відповісти
Как раз Петлюра за твоего кумира и его грядку говорил!
03.02.2026 17:32 Відповісти
Чудово, і це до речи не тільки про Кличко, це в принципі лакмусовий папер щодо того, як налаштовані кияни.
03.02.2026 17:02 Відповісти
Ви маєте на увазі кілю азірова?
03.02.2026 17:47 Відповісти
Якщо це правда то кияни продовжують думати "хоч тупий але чесний".Хоча більшості давно зрозуміло,що за спиною тупого лідера обов"язково стане розумний злодій.І то ще добре,коли розумний,бо тоді знатиме міру,а якщо захламний?Але,звичайно,всі ці "опитування" гівна варті,все це політична гра,маніпулювання одних і заробок інших.А хочете знати реальну картину?Дам методу,якою користувався мій товариш,шо колись керував виборчою компанією одного кандидата у Львові.Візьміть маленький ящичок з проріззю.Надрукуйте 200-300 бюлетнів де 5-7 призвіщ найбільш імовірних кандидатів.І пошліть двох людей до ринку,чи торгового центру де закуповуються містяни.І роздайте ці листочки,попросіть заповнити і віддати.Анонімно,звичайно.І не треба більше 300-от,після 200-от результат вже не змінюється.І матимете майже бескоштовно дуже чіткий і реальний результат без усяких кміс-шміс-піндоріс...
03.02.2026 17:12 Відповісти
Юрик! Уверен , что ты тупее тупого! В отличии от твоего кумира, нелоха, Кличко свободно общается на 4 языках! Уверен, что ты и два не осилил
03.02.2026 17:34 Відповісти
Говору на трьох язиках.Українскім слободно,на руском та білоруском со словарйом...
04.02.2026 10:26 Відповісти
По політ партіям: Удар, ЄС, Залужний. Кияни - респект!
Але у бубусіка істерика трапиться від цих результатів)
03.02.2026 17:14 Відповісти
Что подгарает любитель зеленского и руяЦкого мира?! И юмор твой на уровне твоего кумира! Для таких как ты и тебе подобных! Быстро смотреть квартал и сватов! А вечером не пропусти грозную речь солнцеликого!
03.02.2026 17:37 Відповісти
Самое смешное, что Кличко как мэр не нравится людишкам которые в Киев на экскурсию приезжали!
03.02.2026 17:39 Відповісти
03.02.2026 17:44 Відповісти
До Київради перша трійка притомна. Таку би і до Верховної!
03.02.2026 17:45 Відповісти
Притула, наш мєр!
Стерненко, прокурор києва!
03.02.2026 18:15 Відповісти
А як санітара твого ім'я?
04.02.2026 08:34 Відповісти
Радує що дурацької,ідіотської "Слуга народа" немає в списку.Треба зробити так щоб її забули по всій Україні,щоб тільки в страшному сні з'являлась,аби не забути який період пережила з цими угодами Україна.
03.02.2026 20:50 Відповісти
Таке враження, що опитували в київраді, а не жителів міста
04.02.2026 09:26 Відповісти
 
 