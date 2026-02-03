На найближчих виборах у Києві серед кандидатів у мери переміг би Кличко, серед партій – УДАР, - соцопитування

Міський голова Києва Віталій Кличко має найбільшу підтримку киян серед усіх потенційних кандидатів у мери на наступних виборах. А серед партій, які можуть балотуватися до Київради, найвищий рейтинг – у партії "УДАР Віталія Кличка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження "Ставлення киян до міської влади", проведеного компанією Active Group спільно з виданням "Політарена".

У разі проведення виборів міського голови найближчим часом лідерство зберігає чинний мер Віталій Кличко.

"Віталія Кличка готові підтримати 30,3% виборців – це найвищий показник серед усіх запропонованих кандидатів", - констатують в Active Group.

На другому місці опинився би кандидат від нових партій, пов’язаних з військовими. За нього могли б проголосувати 7,5% виборців столиці. На третьому місці – умовний кандидат від партії Буданова з підтримкою 6,3%.

На майбутніх виборах до Київради найбільшу підтримку отримали би представники партії "УДАР Віталія Кличка". За них готові проголосувати 14% респондентів.

На другому місці опинилась би "Європейська солідарність" (12%), а на третьому – потенційна партія Валерія Залужного (6,7%).

Всього б до Київради мали шанс потрапити представники 6 політичних сил. Окрім трійки лідерів це представники партії Сергія Притули (5,4%), потенційної партії Кирила Буданова (5,4%) та потенційної партії "Азов" або "Третя штурмова" (5,2%).

Дослідження проводилося компанією Active Group спільно з виданням "Політарена" за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод збору даних – самозаповнення анкет. Опитано 1000 респондентів – мешканців Києва віком 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Період проведення дослідження – 30 січня 2026 року. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3,1%.