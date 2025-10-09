РУС
Новости Помощь ЗСУ от громады Киева
Киев увеличил помощь защитникам и семьям погибших воинов на более чем 4 млрд грн, - Кличко

Киевсовет выделяет дополнительные 4 млрд грн на нужды военных подразделений, а также увеличивает помощь ветеранам и семьям защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен увеличить помощь военным. В частности, выделить и распределить средства (почти 4 млрд грн), которые депутаты предусмотрели на программу "Защитник Киева" на прошлой сессии. Также планируем внести изменения в программу "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" - увеличить расходы на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям тех, кто находится в плену", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что помощь ветеранам и семьям военных увеличивается на 210 млн грн.

"В этой сумме также предусмотрены средства на компенсацию приобретения автомобиля участникам боевых действий. На переобустройство жилья для наших ветеранов, которые получили ранения и передвигаются на кресле колесном. А также - на компенсацию за протезирование глаза и слухопротезирование", - рассказал городской голова.

Кличко отметил, что эти предложения были согласованы с ветеранским сообществом. И решения учитывают запросы ветеранов и их потребности.

Как сообщалось, всего с начала года Киев выделил на нужды защитников почти 11 млрд грн.

гриня центровой, твой выход! Кличко ворюга опять на ЗСУ деньги выделяет! лучше бы конечно отдал власти ей нужнее!
показать весь комментарий
09.10.2025 13:56 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2025 14:19 Ответить
Це добре, своєчасно, а то оп вже поділила між нужденними підлеглими і іншими захисниками оп
показать весь комментарий
09.10.2025 14:10 Ответить
 
 