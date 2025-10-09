УКР
Київ збільшив допомогу захисникам та родинам загиблих воїнів на понад 4 млрд грн, - Кличко

віталій,кличко

Київрада виділяє додаткові 4 млрд грн на потреби військових підрозділів, а також збільшує допомогу ветеранам та сім’ям захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні Київрада має збільшити допомогу військовим. Зокрема, виділити й розподілити кошти (майже 4 млрд грн), які депутати передбачили на програму "Захисник Києва" на минулій сесії. Також плануємо внести зміни в програму "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" – збільшити видатки на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісти, а також сім’ям тих, хто перебуває в полоні", – повідомив Кличко.

Мер зазначив, що допомога ветеранам та родинам військових збільшується на 210 млн грн.

"У цій сумі також передбачені кошти на компенсацію придбання автомобіля учасникам бойових дій. На переоблаштування житла для наших ветеранів, які отримали поранення і пересуваються на кріслі колісному. А також – на компенсацію за протезування ока та слухопротезування", - розповів міський голова.

Кличко наголосив, що ці пропозиції були узгоджені з ветеранською спільнотою. І рішення враховують запити ветеранів та їх потреби.

Як повідомлялося, загалом з початку року Київ виділив на потреби захисників майже 11 млрд грн.

гриня центровой, твой выход! Кличко ворюга опять на ЗСУ деньги выделяет! лучше бы конечно отдал власти ей нужнее!
09.10.2025 13:56 Відповісти
09.10.2025 14:19 Відповісти
Це добре, своєчасно, а то оп вже поділила між нужденними підлеглими і іншими захисниками оп
09.10.2025 14:10 Відповісти
 
 