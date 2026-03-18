Спрос на продукцию украинского ОПК вырос на Ближнем Востоке. Терять время нельзя, - NAUDI

Боевые действия на Ближнем Востоке открывают для Украины окно возможностей для экспорта собственных оборонных решений.

Об этом в интервью УП заявил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров, передает Цензор.НЕТ.

Гончаров объяснил, что война на Ближнем Востоке влияет не только на энергетические рынки, но и на спрос на современные системы обороны. В частности, речь идет о средствах противодействия воздушным угрозам, беспилотных технологиях и комплексных решениях для защиты критической инфраструктуры.

"Сейчас чрезвычайно возрос интерес со стороны стран Ближнего Востока, стран Персидского залива к решениям, в том числе украинским", — сказал он, добавив, что особое внимание международных партнеров привлекают украинские дроны-перехватчики.

В то же время Гончаров отметил, что эффективность современной противовоздушной обороны невозможно сводить только к одному типу продукта. Реальная результативность достигается лишь при наличии полноценной инфраструктуры, системы управления и подготовленного персонала.

"Дроны-перехватчики — это лишь один из элементов. Эффективность системы противовоздушной обороны — это не только наличие дрона-перехватчика. Наряду с этим должна быть инфраструктура, система управления и, главное, обученный персонал", — пояснил он.

Украина не должна терять время

Гончаров подчеркнул, что для Украины ключевой задачей является не потерять время и не допустить повторения старых ошибок, когда перспективные возможности теряются из-за промедления и отсутствия своевременных решений в сфере экспорта.

"Нам нужно постараться не пойти по тем же граблям, по которым украинская власть ходит уже десятилетиями. Нельзя терять время", — сказал он.

По его словам, если Украина не закрепится на перспективных рынках уже сейчас, нишу быстро займут другие игроки. Речь идет не только о российских производителях, которые уже присутствуют на рынках Ближнего Востока, но и о китайских, европейских и американских компаниях, которые активно продвигают собственные решения и также используют опыт войны как маркетинговое преимущество.

"Единственное, чего мы можем дождаться, — это того, что на этот рынок придут россияне со своими решениями. Могут прийти китайцы, европейцы или американцы, которые тестируют свои решения в Украине и так же будут продвигать их как battle-tested", — заявил Сергей Гончаров.

Украине, говорит исполнительный директор NAUDI, уже сейчас стоит четко определить свое место на новом рынке, предложив не отдельные образцы, а комплексные решения, проверенные в реальных боевых условиях.

Именно скорость принятия решений, системный подход к экспорту и способность конкурировать на глобальном уровне, по словам Гончарова, будут определять, сможет ли Украина превратить собственный боевой опыт в долгосрочное экономическое и оборонное преимущество.

