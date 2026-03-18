Попит на продукцію українського ОПК зріс на Близькому Сході. Гаяти час не можна, - NAUDI

Бойові дії на Близькому Сході створюють для України вікно можливостей для експорту власних оборонних рішень.

Про це в інтерв'ю УП заявив виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Гончаров пояснив, що війна на Близькому Сході має вплив не лише на енергетичні ринки, а й на попит на сучасні системи оборони. Зокрема йдеться про засоби протидії повітряним загрозам, безпілотні технології та комплексні рішення для захисту критичної інфраструктури.

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"Зараз надзвичайно зросла зацікавленість з боку країн Близького Сходу, країн Арабської затоки, в рішеннях, у тому числі українських", - сказав він, додавши, що особливу увагу міжнародних партнерів привертають українські дрони-перехоплювачі.

Водночас Гончаров зауважив, що ефективність сучасної протиповітряної оборони неможливо зводити лише до одного типу продукту. Реальна результативність досягається лише за наявності повноцінної інфраструктури, системи управління та підготовленого персоналу.

"Дрони-перехоплювачі - це лише один із елементів. Ефективність системи протиповітряної оборони - це не тільки наявність дрона-перехоплювача. Поряд із цим повинна бути інфраструктура, система управління і, головне, навчений персонал", - пояснив він.

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Україна не має втратити час

Гончаров наголосив, що для України ключовим завданням є не втратити час і не допустити повторення старих помилок, коли перспективні можливості втрачаються через зволікання та відсутність своєчасних рішень у сфері експорту.

"Нам треба спробувати не піти по тим самим граблям, по яким українська влада ходить вже десятиріччями. Треба не згаяти час", - сказав він.

За його словами, якщо Україна не закріпиться на перспективних ринках уже зараз, нішу швидко займуть інші гравці. Йдеться не лише про російських виробників, які вже мають присутність на ринках Близького Сходу, а й про китайські, європейські та американські компанії, які активно просувають власні рішення та також використовують досвід війни як маркетингову перевагу.

"Єдине, чого ми можемо дочекатися, - що на цей ринок прийдуть росіяни зі своїми рішеннями. Можуть прийти китайці, європейці чи американці, які тестують свої рішення в Україні й так само будуть просувати їх як battle-tested", - заявив Сергій Гончаров.

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Україні, каже виконавчий директор NAUDI, вже зараз варто чітко визначити своє місце на новому ринку, запропонувавши не окремі зразки, а комплексні рішення, перевірені в реальних бойових умовах.

Саме швидкість ухвалення рішень, системний підхід до експорту та здатність конкурувати на глобальному рівні, за словами Гончарова, визначатимуть, чи зможе Україна перетворити власний бойовий досвід на довгострокову економічну та безпекову перевагу.

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