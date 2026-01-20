УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15849 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 624 4

NAUDI продемонструвала українські НРК і бойові БпЛА польській делегації на UMEX 2026

У межах міжнародної виставки UMEX 2026 в Абу-Дабі асоціація NAUDI провела демонстрацію сучасних українських безпілотних і роботизованих рішень для польської делегації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) у фейсбуці.

"У межах виставки UMEX 2026 в Абу-Дабі (ОАЕ) на стенді NAUDI відбулися важливі дипломатично-військові зустрічі. Експозицію українських оборонних компаній відвідала делегація Республіки Польща на чолі з керівником Сил безпілотних систем Польщі", - ідеться в повідомленні.

Що демонстрували на виставці

  • Під час візиту польській стороні було презентовано останні та найбільш ефективні зразки українських безпілотних і роботизованих рішень, які довели свою результативність у реальних бойових умовах.
  • Окрему увагу приділили практичним можливостям сучасних систем — зокрема, в режимі реального часу було продемонстровано дистанційне керування безпілотним наземним роботизованим комплексом та ударним безпілотним бомбером безпосередньо з території ОАЕ.
  • Також для польської делегації було проведено презентацію рішень провідних українських компаній у сфері безпілотних технологій — Ukrspecsystems та Українська Бронетехніка із детальним оглядом технічних характеристик, бойового досвіду та потенціалу застосування представлених виробів.

Участь NAUDI в UMEX 2026 спрямована на посилення міжнародної присутності українських виробників, розвиток експортного потенціалу та розширення стратегічної співпраці у сфері безпілотних і автономних технологій.

NAUDI на виставці
NAUDI на виставці
NAUDI на виставці
NAUDI на виставці

Автор: 

безпілотник БпЛА (5728) NAUDI (42) НРК наземний роботизований комплекс (107)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а де фламінги ? ))
показати весь коментар
20.01.2026 17:08 Відповісти
Як і фламінго,можуть продемонструвати в одиничних екземплярах.
Чому їх не сотні тисячі у військах,то вже зовсім інше питання.
показати весь коментар
20.01.2026 17:13 Відповісти
Кому?
Польській делегації?
На Україні, науді забила болт?
Зсу таке не потрібне?
показати весь коментар
20.01.2026 17:34 Відповісти
 
 