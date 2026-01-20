NAUDI продемонстрировала украинские НРК и боевые БПЛА польской делегации на UMEX 2026

В рамках международной выставки UMEX 2026 в Абу-Даби ассоциация NAUDI провела демонстрацию современных украинских беспилотных и роботизированных решений для польской делегации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Национальной Ассоциации Оборонной Промышленности Украины (NAUDI) в Facebook.

"В рамках выставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ) на стенде NAUDI состоялись важные дипломатически-военные встречи. Экспозицию украинских оборонных компаний посетила делегация Республики Польша во главе с руководителем Сил беспилотных систем Польши", - говорится в сообщении.

Что демонстрировали на выставке

  • Во время визита польской стороне были представлены последние и наиболее эффективные образцы украинских беспилотных и роботизированных решений, которые доказали свою результативность в реальных боевых условиях.
  • Отдельное внимание уделили практическим возможностям современных систем — в частности, в режиме реального времени было продемонстрировано дистанционное управление беспилотным наземным роботизированным комплексом и ударным беспилотным бомбардировщиком непосредственно с территории ОАЭ.
  • Также для польской делегации была проведена презентация решений ведущих украинских компаний в сфере беспилотных технологий — Ukrspecsystems и Украинская Бронетехника с подробным обзором технических характеристик, боевого опыта и потенциала применения представленных изделий.

Участие NAUDI в UMEX 2026 направлено на усиление международного присутствия украинских производителей, развитие экспортного потенциала и расширение стратегического сотрудничества в сфере беспилотных и автономных технологий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки наземных роботизированных комплексов для ВСУ превысили 100% заказа, - Минобороны

NAUDI на выставке
Читайте: Украина отказалась от новых заказов немецких дронов HX-2 из-за недостатков при применении, - Bloomberg

а де фламінги ? ))
20.01.2026 17:08 Ответить
Як і фламінго,можуть продемонструвати в одиничних екземплярах.
Чому їх не сотні тисячі у військах,то вже зовсім інше питання.
20.01.2026 17:13 Ответить
Кому?
Польській делегації?
На Україні, науді забила болт?
Зсу таке не потрібне?
20.01.2026 17:34 Ответить
 
 