NAUDI продемонстрировала украинские НРК и боевые БПЛА польской делегации на UMEX 2026
В рамках международной выставки UMEX 2026 в Абу-Даби ассоциация NAUDI провела демонстрацию современных украинских беспилотных и роботизированных решений для польской делегации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Национальной Ассоциации Оборонной Промышленности Украины (NAUDI) в Facebook.
"В рамках выставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ) на стенде NAUDI состоялись важные дипломатически-военные встречи. Экспозицию украинских оборонных компаний посетила делегация Республики Польша во главе с руководителем Сил беспилотных систем Польши", - говорится в сообщении.
Что демонстрировали на выставке
- Во время визита польской стороне были представлены последние и наиболее эффективные образцы украинских беспилотных и роботизированных решений, которые доказали свою результативность в реальных боевых условиях.
- Отдельное внимание уделили практическим возможностям современных систем — в частности, в режиме реального времени было продемонстрировано дистанционное управление беспилотным наземным роботизированным комплексом и ударным беспилотным бомбардировщиком непосредственно с территории ОАЭ.
- Также для польской делегации была проведена презентация решений ведущих украинских компаний в сфере беспилотных технологий — Ukrspecsystems и Украинская Бронетехника с подробным обзором технических характеристик, боевого опыта и потенциала применения представленных изделий.
Участие NAUDI в UMEX 2026 направлено на усиление международного присутствия украинских производителей, развитие экспортного потенциала и расширение стратегического сотрудничества в сфере беспилотных и автономных технологий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому їх не сотні тисячі у військах,то вже зовсім інше питання.
Польській делегації?
На Україні, науді забила болт?
Зсу таке не потрібне?