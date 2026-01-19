Украина отказалась от новых заказов немецких дронов HX-2 из-за недостатков при применении, - Bloomberg

Индустрия дронов

Украина не планирует новых закупок ударных беспилотников HX-2 немецкой компании Helsing из-за технических недостатков, выявленных во время боевого применения.

По данным агентства, флагманский дрон HX-2 имел проблемы со взлетом во время испытаний, а часть заявленных компонентов искусственного интеллекта отсутствовала.

Кроме того, по словам трех источников, беспилотники Helsing оказались уязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы вблизи линии фронта, что неоднократно приводило к потере связи с операторами.

Согласно презентации и свидетельствам источников, эти факторы существенно снизили спрос на дроны. Германия пока не планирует новый заказ, пока не появится заинтересованность со стороны Украины.

В компании Helsing заявили, что не знакомы с соответствующей презентацией и отвергли критику со стороны военных.

"Процент успешных первых полетов, который был официально задокументирован, обнадеживающий. Мы уверены, что испытания HX-2 также приведут к высоким показателям попаданий на поле боя, в частности в условиях радиоэлектронной борьбы", - отметили в компании.

HX-2 сочетает фиксированные крылья с пропеллерами квадрокоптера и способен поражать цели на расстоянии до 100 км. Дрон был представлен в декабре 2024 года.

Что предшествовало?

В 2024 году Helsing заключила контракт на поставку 4 тысяч ударных БПЛА, произведенных совместно с украинской компанией. В то же время во внутренних материалах отмечалось, что только 25% HX-2 смогли осуществить запуск во время испытаний в зоне боевых действий.

Дроны нового типа HX-2

HX-2 – это высокоточный ударный беспилотник X-wing с электроприводом и дальностью полета до 100 км.

Он усовершенствован бортовым искусственным интеллектом, который обеспечивает полную устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Еще одна особенность – работая в составе разведывательно-ударного программного обеспечения Altra от Helsing, несколько HX-2 могут объединяться в рои, которыми управляет один человек-оператор.

HX-2 был разработан для массового производства со значительно более низкой стоимостью за единицу, чем обычные системы, таким образом заполняя растущий пробел в возможностях современной наземной войны.

