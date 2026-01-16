Германия предоставляет Украине 60 млн евро на энергетическую поддержку
Германия выделяет Украине 60 миллионов евро на зимнюю и энергетическую поддержку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Я высоко ценю дополнительный пакет из 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки Украины, о котором сегодня объявил мой друг и коллега министр Йоганн Вадефуль", - написал Сибига.
Он отметил, что эта помощь поможет согреть и защитить наших людей, укрепив системы отопления и теплоснабжения – с особым акцентом на прифронтовые регионы.
Сибига отметил, что Украина ценит непоколебимую солидарность Германии.
От не треба...
Дайте ці 2 євро кожному громадянину
Бо гроші с'ЗЕздять новиє ліца.
Трьорівневі ліца.