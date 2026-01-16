РУС
Германия предоставляет Украине 60 млн евро на энергетическую поддержку

Германия предоставляет Украине 60 млн евро на энергетическую поддержку зимой

Германия выделяет Украине 60 миллионов евро на зимнюю и энергетическую поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Я высоко ценю дополнительный пакет из 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки Украины, о котором сегодня объявил мой друг и коллега министр Йоганн Вадефуль", - написал Сибига.

Он отметил, что эта помощь поможет согреть и защитить наших людей, укрепив системы отопления и теплоснабжения – с особым акцентом на прифронтовые регионы.

Сибига отметил, что Украина ценит непоколебимую солидарность Германии.

Краще б дали "Тауруси" !!!
16.01.2026 20:58 Ответить
Міндіча в Ізраілї почав чухатися.
16.01.2026 21:03 Ответить
Знову зелені все спздть …
16.01.2026 21:04 Ответить
60 млн для них, як для вас 5 гривень, навіть не нахиляться.
16.01.2026 22:37 Ответить
Возможно и Украине часть дойдет.
16.01.2026 21:07 Ответить
разве что хрен без солі
16.01.2026 21:16 Ответить
100 раз писав щодо
"... Німеччина виділяє Україні 60 мільйонів євро Джерело: https://censor.net/ua/n3595860
От не треба...
Дайте ці 2 євро кожному громадянину
16.01.2026 21:15 Ответить
На кожну лікарню, садочок тощо - дати достатньо генераторів.
Бо гроші с'ЗЕздять новиє ліца.
Трьорівневі ліца.
16.01.2026 21:18 Ответить
Юзіку на місяць нехватить даже а ще ж потужний міндіч носатий ,мало дають треба подвоїти
16.01.2026 21:59 Ответить
 
 