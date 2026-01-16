Німеччина надає Україні 60 млн євро на енергетичну підтримку

Німеччина виділяє Україні 60 мільйонів євро на зимову та енергетичну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я високо ціную додатковий пакет з 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки України, про який сьогодні оголосив мій друг і колега міністр Йоганн Вадефуль", - написав Сибіга

Він зазначив, що ця допомога допоможе зігріти та захистити наших людей, зміцнивши системи опалення та теплопостачання – з особливим акцентом на прифронтові регіони.

Сибіга зазначив, що Україна цінує непохитну солідарність Німеччини.