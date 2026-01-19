Нейтрализовано 126 вражеских БПЛА из 145, есть попадания в 12 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 19 января 2026 года войска РФ атаковали 145 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 90 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на пяти локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российский БПЛА ударил по дому в Одесской области, повреждена энергетическая инфраструктура.

