Нейтрализовано 126 вражеских БПЛА из 145, есть попадания в 12 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 19 января 2026 года войска РФ атаковали 145 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 90 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на пяти локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российский БПЛА ударил по дому в Одесской области, повреждена энергетическая инфраструктура.
