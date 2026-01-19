Знешкоджено 126 ворожих БпЛА зі 145, є влучання на 12 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 19 січня 2026 року війська РФ атакували 145 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російський БпЛА вдарив по будинку на Одещині, пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

