Знешкоджено 167 ворожих БпЛА з 201, є влучання на 15 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 18 січня 2026 противник атакував 201 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 120 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 167 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.
Наслідки
Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
