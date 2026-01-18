Знешкоджено 167 ворожих БпЛА з 201, є влучання на 15 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 18 січня 2026 противник атакував 201 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 120 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 167 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Читайте: РФ випустила 76 цілей по Україні: ППО знешкодила 53 БпЛА. ІНФОГРАФІКА

Наслідки

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 18 січня, тривала ворожа атака безпілотниками на українські міста. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Також зазначалося, що росіяни поцілили "шахедом" по будинку у Харкові: одна людина загинула, ще одна поранена.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили десять із десяти ворожих реактивних дронів, які летіли на Київ. ВIДЕО