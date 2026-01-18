Уничтожены 167 вражеских БПЛА из 201, есть попадания в 15 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 18 января 2026 года противник атаковал 201 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 120 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 167 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Читайте: РФ выпустила 76 целей по Украине: ПВО обезвредила 53 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

Последствия

Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 18 января, продолжалась вражеская атака беспилотниками на украинские города. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Также отмечалось, что россияне попали "шахедом" по дому в Харькове: один человек погиб, еще один ранен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО сбили десять из десяти вражеских реактивных дронов, летевших на Киев. ВИДЕО