Уничтожены 167 вражеских БПЛА из 201, есть попадания в 15 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 18 января 2026 года противник атаковал 201 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 120 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 167 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Последствия
Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 18 января, продолжалась вражеская атака беспилотниками на украинские города. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
- Также отмечалось, что россияне попали "шахедом" по дому в Харькове: один человек погиб, еще один ранен.
