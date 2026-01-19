Україна відмовилась від нових замовлень німецьких дронів HX-2 через недоліки під час застосування, - Bloomberg

Україна не планує нових закупівель ударних безпілотників HX-2 німецької компанії Helsing через технічні недоліки, виявлені під час бойового застосування.

За даними агентства, флагманський дрон HX-2 мав проблеми зі зльотом під час випробувань, а частина заявлених компонентів штучного інтелекту була відсутня.

Крім того, за словами трьох джерел, безпілотники Helsing виявилися вразливими до засобів радіоелектронної боротьби поблизу лінії фронту, що неодноразово призводило до втрати зв’язку з операторами.

Згідно з презентацією та свідченнями джерел, ці фактори суттєво знизили попит на дрони. Німеччина наразі не планує нового замовлення, доки не з’явиться зацікавленість з боку України.

У компанії Helsing заявили, що не знайомі з відповідною презентацією та відкинули критику з боку військових.

"Відсоток успішних перших польотів, який був офіційно задокументований, обнадійливий. Ми впевнені, що випробування HX-2 також призведуть до високих показників влучань на полі бою, зокрема в умовах радіоелектронної боротьби", - зазначили у компанії.

HX-2 поєднує фіксовані крила з пропелерами квадрокоптера та здатний уражати цілі на відстані до 100 км. Дрон презентували у грудні 2024 року.

Що передувало?

У 2024 році Helsing уклала контракт на постачання 4 тисяч ударних БпЛА, вироблених спільно з українською компанією. Водночас у внутрішніх матеріалах зазначалося, що лише 25% HX-2 змогли здійснити запуск під час випробувань у зоні бойових дій.

HX-2 – це високоточний ударний безпілотник X-wing з електроприводом та дальністю польоту до 100 км.

Він вдосконалений бортовим штучним інтелектом, який забезпечує повну стійкість до радіоелектронної боротьби.

Ще одна особливість – працюючи в складі розвідувально-ударного програмного забезпечення Altra від Helsing, кілька HX-2 можуть об'єднуватися в рої, якими керує одна людина-оператор. 

HX-2 був розроблений для масового виробництва зі значно нижчою вартістю за одиницю, ніж звичайні системи, таким чином заповнюючи зростаючу прогалину в можливостях сучасної наземної війни.

Хто літав? Що думаєте про висновки?
19.01.2026 10:37 Відповісти
Випробуємо,модернізують,все запрацює
19.01.2026 10:47 Відповісти
с откатами не получилось?
19.01.2026 10:50 Відповісти
колись україна відмовилась від мінських угод, не замінивши їх нічим і маємо наслідки...якби з цими дронами так не вийшло
19.01.2026 12:58 Відповісти
Ось результа що з себе представляє армія яка довго не воювала. Рашисти ж у війні набралися досвіду і якщо їх зараз не добити і дати відновитися то у рашисів буде найпотужніша і найдосвідченіша армія в світі. Хто потом їх зупинить? Ваша мірна угода чи ''гаранти безпеки'' які пришлють трьох солдат і Віткофа?
19.01.2026 10:54 Відповісти
"...лише 25% HX-2 змогли здійснити запуск під час випробувань у зоні бойових дій" - не Розенблат часом ними займався з нашого боку? Його стиль.
19.01.2026 11:25 Відповісти
звіт від України складав який штільман-міндіч-розенблат, який "ніяк не пов'язаний " із фламінгозеленським. Хтось повірить, що німецький концерн виготовитьзброю, гіршу, ніж комедіанти?
19.01.2026 11:46 Відповісти
Короче-конкурент.
19.01.2026 12:18 Відповісти
Так и сказали - HX... эти дроны!
19.01.2026 12:11 Відповісти
Міндіч переміг - Фламинги рулят!
А взгалі, який дебіл виніс військово-технічні проблеми для широкого загальноросійського загалу - кому треба глисти Баканова вже донесли необхідне. А це вже маркетинговий удар в спину своєму партнеру - так "по-адесскі"...
19.01.2026 12:32 Відповісти
 
 