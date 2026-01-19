Україна відмовилась від нових замовлень німецьких дронів HX-2 через недоліки під час застосування, - Bloomberg
Індустрія дронів
Україна не планує нових закупівель ударних безпілотників HX-2 німецької компанії Helsing через технічні недоліки, виявлені під час бойового застосування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.
За даними агентства, флагманський дрон HX-2 мав проблеми зі зльотом під час випробувань, а частина заявлених компонентів штучного інтелекту була відсутня.
Крім того, за словами трьох джерел, безпілотники Helsing виявилися вразливими до засобів радіоелектронної боротьби поблизу лінії фронту, що неодноразово призводило до втрати зв’язку з операторами.
Згідно з презентацією та свідченнями джерел, ці фактори суттєво знизили попит на дрони. Німеччина наразі не планує нового замовлення, доки не з’явиться зацікавленість з боку України.
У компанії Helsing заявили, що не знайомі з відповідною презентацією та відкинули критику з боку військових.
"Відсоток успішних перших польотів, який був офіційно задокументований, обнадійливий. Ми впевнені, що випробування HX-2 також призведуть до високих показників влучань на полі бою, зокрема в умовах радіоелектронної боротьби", - зазначили у компанії.
HX-2 поєднує фіксовані крила з пропелерами квадрокоптера та здатний уражати цілі на відстані до 100 км. Дрон презентували у грудні 2024 року.
Що передувало?
У 2024 році Helsing уклала контракт на постачання 4 тисяч ударних БпЛА, вироблених спільно з українською компанією. Водночас у внутрішніх матеріалах зазначалося, що лише 25% HX-2 змогли здійснити запуск під час випробувань у зоні бойових дій.
Дрони нового типу HX-2
HX-2 – це високоточний ударний безпілотник X-wing з електроприводом та дальністю польоту до 100 км.
Він вдосконалений бортовим штучним інтелектом, який забезпечує повну стійкість до радіоелектронної боротьби.
Ще одна особливість – працюючи в складі розвідувально-ударного програмного забезпечення Altra від Helsing, кілька HX-2 можуть об'єднуватися в рої, якими керує одна людина-оператор.
HX-2 був розроблений для масового виробництва зі значно нижчою вартістю за одиницю, ніж звичайні системи, таким чином заповнюючи зростаючу прогалину в можливостях сучасної наземної війни.
А взгалі, який дебіл виніс військово-технічні проблеми для широкого загальноросійського загалу - кому треба глисти Баканова вже донесли необхідне. А це вже маркетинговий удар в спину своєму партнеру - так "по-адесскі"...