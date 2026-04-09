Новий завод із виробництва дронів збудують у Чехії

Чеський виробник безпілотників Primoco UAV отримав дозвіл на будівництво нового підприємства у місті Пісек, що допоможе компанії збільшити виробництво дронів до 300 одиниць на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio Prague International.

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Будівництво має розпочатися у 2028 році

Primoco UAV інвестує у проєкт, підготовку якого розпочали у квітні 2024 року, 750 мільйонів крон (30,6 мільйона євро). Будівництво нового підприємства має розпочатися у 2028 році.

Гендиректор Primoco Ладислав Семетковський зазначив, що після придбання аеропорту Пісек-Крашовіце у 2019 році компанія стала глобальним гравцем на ринку дронів.

"Нове підприємство у Пісеку не лише відповідатиме цьому зростанню, а й завдяки своїй архітектурній якості являтиме собою сучасне виробниче підприємство 21 століття", – сказав Семетковський.

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Зазначається, що Primoco UAV розробляє та виробляє безпілотники, що застосовуються для вирішення широкого спектра цивільних та військових завдань та можуть літати у повністю автономному режимі відповідно до запрограмованих планів польоту.

Характеристики дронів від Primoco UAV

дрони Primoco One 150 злітають та сідають у повністю автоматичному режимі, здатні перебувати у повітрі до 15 годин та мають збільшену дальність польоту.

БПЛА використовуються для перевірки справності трубопроводів та розподільчих мереж в енергетичному секторі, гарантування прикордонної та прибережної безпеки, моніторингу пожеж, а також у пошуково-рятувальних цілях.

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