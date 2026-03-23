Пожежа на оборонному заводі в Чехії: поліція перевіряє можливий російський слід

Чеська поліція та оборонна компанія LPP, що випускає дрони для України, розслідують пожежу на заводі в Пардубіце на предмет можливоої причетності РФ.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Правоохоронці розглядають інцидент як спланований після того, як чеські ЗМІ отримали електронні листи від групи, що взяла на себе відповідальність за пожежу.

"Хоча антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність за напад, ми разом з поліцією також розглядаємо інші можливі мотиви, зокрема потенційний зв'язок з Росією", – йдеться у заяві LPP у понеділок.

Чеське видання Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомило, що фактичною метою нападу, замаскованого під антиізраїльську акцію, мало стати виробництво безпілотників для України.

У поліції заявили, що розглядають різні мотиви, але відмовилися коментувати можливий зв'язок з Росією.

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Що передувало?

У ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того, як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.

лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.

засновник компанії Archer Олександр Яременко повідомив, що Попри цілеспрямований підпал підприємства Archer-LPP у Чехії, всі договірні зобовʼязання будуть виконані, а продукція буде відвантажена вчасно.

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