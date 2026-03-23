Оборонні компанії Чехії посилюють безпеку після пожежі на складі озброєнь

Після пожежі на складі озброєнь у Пардубіце чеські оборонні компанії впроваджують додаткові заходи безпеки за ініціативи уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio Prague International.

Серед них - Aero Vodochody, великий виробник військових та навчально-тренувальних літаків.

"У компанії, зокрема, заявили, що було посилено охорону на об'єкті, розширено моніторинг повітряного простору, пожежну службу приведено в стан повної готовності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інші фірми, включаючи Bagira Systems та Česká zbrojovka, також повідомили про перегляд чи посилення безпекових заходів.

Що передувало?

у ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того, як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.

лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.

засновник компанії Archer Олександр Яременко повідомив, що Попри цілеспрямований підпал підприємства Archer-LPP у Чехії, всі договірні зобовʼязання будуть виконані, а продукція буде відвантажена вчасно.

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