УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9221 відвідувач онлайн
Новини Пожежа на оборонному підприємстві Чехії
735 3

Оборонні компанії Чехії посилюють безпеку після пожежі на складі озброєнь

чехія

Після пожежі на складі озброєнь у Пардубіце чеські оборонні компанії впроваджують додаткові заходи безпеки за ініціативи уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio Prague International.

Серед них - Aero Vodochody, великий виробник військових та навчально-тренувальних літаків.

"У компанії, зокрема, заявили, що було посилено охорону на об'єкті, розширено моніторинг повітряного простору, пожежну службу приведено в стан повної готовності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інші фірми, включаючи Bagira Systems та Česká zbrojovka, також повідомили про перегляд чи посилення безпекових заходів.

Що передувало?

  • у ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того, як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.
  • лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.
  • засновник компанії Archer Олександр Яременко повідомив, що Попри цілеспрямований підпал підприємства Archer-LPP у Чехії, всі договірні зобовʼязання будуть виконані, а продукція буде відвантажена вчасно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан заявив про посилення заходів безпеки на оборонних підприємствах Угорщини після підпалу заводу в Чехії

Автор: 

підпал (776) Чехія (1842)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 