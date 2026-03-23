Оборонні компанії Чехії посилюють безпеку після пожежі на складі озброєнь
Після пожежі на складі озброєнь у Пардубіце чеські оборонні компанії впроваджують додаткові заходи безпеки за ініціативи уряду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio Prague International.
Серед них - Aero Vodochody, великий виробник військових та навчально-тренувальних літаків.
"У компанії, зокрема, заявили, що було посилено охорону на об'єкті, розширено моніторинг повітряного простору, пожежну службу приведено в стан повної готовності", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інші фірми, включаючи Bagira Systems та Česká zbrojovka, також повідомили про перегляд чи посилення безпекових заходів.
Що передувало?
- у ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того, як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.
- лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.
- засновник компанії Archer Олександр Яременко повідомив, що Попри цілеспрямований підпал підприємства Archer-LPP у Чехії, всі договірні зобовʼязання будуть виконані, а продукція буде відвантажена вчасно.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль