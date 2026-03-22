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Новини Пожежа на оборонному підприємстві Чехії
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Орбан заявив про посилення заходів безпеки на оборонних підприємствах Угорщини після підпалу заводу в Чехії

Угорщина посилює охорону оборонних заводів через теракт у Чехії

Угорщина посилить заходи безпеки на підприємствах оборонної промисловості після того, як у Чехії невідомі підпалили один із оборонних заводів.

Про це у відеозверненні заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Угорщина посилює захист оборонних підприємств 

Орбан заявив, що Будапешт визнав терористичною організацією міжнародну групу, яка взяла на себе відповідальність за підпал у Чехії.

"Ми оголосили міжнародну групу, відповідальну за теракт у Чеській Республіці, терористичною організацією. Якщо хтось із її членів в'їде до Угорщини, ми негайно його заарештуємо", - заявив глава угорського уряду.

Крім того, Орбан заявив про посилення заходів безпеки на підприємствах оборонної промисловості.

"Після об’єктів енергетики нам довелося посилити захист і на заводах оборонної промисловості",- сказав політик.

Читайте також: Пожежа сталася на оборонному підприємстві в Чехії: інцидент розслідують як теракт

Пожежа на оборонному заводі в Чехії 

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.
  • Лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.

Читайте також: Чеські волонтери запевнили, що пожежа на оборонному заводі не вплине на постачання дронів Україні

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