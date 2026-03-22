Орбан заявив про посилення заходів безпеки на оборонних підприємствах Угорщини після підпалу заводу в Чехії

Угорщина посилить заходи безпеки на підприємствах оборонної промисловості після того, як у Чехії невідомі підпалили один із оборонних заводів.

Про це у відеозверненні заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Угорщина посилює захист оборонних підприємств

Орбан заявив, що Будапешт визнав терористичною організацією міжнародну групу, яка взяла на себе відповідальність за підпал у Чехії.

"Ми оголосили міжнародну групу, відповідальну за теракт у Чеській Республіці, терористичною організацією. Якщо хтось із її членів в'їде до Угорщини, ми негайно його заарештуємо", - заявив глава угорського уряду.

Крім того, Орбан заявив про посилення заходів безпеки на підприємствах оборонної промисловості.

"Після об’єктів енергетики нам довелося посилити захист і на заводах оборонної промисловості",- сказав політик.

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Пожежа на оборонному заводі в Чехії

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.

Лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.

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