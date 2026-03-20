Пожежа сталася на оборонному підприємстві в Чехії: інцидент розслідують як теракт

У ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Reuters та поліцію Чехії в соцмережі Х.

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Поліція розслідує теракт

"Поліція вже розпочала розслідування за підозрою у скоєнні терористичного нападу згідно зі статтею 311 Кримінального кодексу. Все це за активної співпраці служб безпеки. Наразі ми не публікуватимемо жодної додаткової інформації",- заявила поліція Чехії.

Оборонна компанія LPP Holding у заяві підтвердила пожежу на одному зі своїх об'єктів та повідомила, що співпрацює з владою.

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"Наразі ми не будемо робити припущення щодо причин чи обставин інциденту та чекатимемо на офіційні висновки розслідування", – заявили в LPP.

Спочатку поліція заявила, що розслідує, чи була пожежа навмисною, та перевіряє публічні заяви "конкретної групи", не називаючи її назви. Згодом слідчі повідомили, що розслідують інцидент як теракт.

Reuters зазначає, що у 2023 році LPP Holding оголосила про плани співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems у галузі виробництва дронів.

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