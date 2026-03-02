Reuters: у Європі зросли ризики терактів на тлі конфлікту на Близькому Сході
Європейські країни посилюють заходи безпеки через зростання терористичних ризиків на тлі ескалації на Близькому Сході.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters з посиланням на німецьких та британських посадовців.
За даними видання, після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї загроза можливих атак у Європі зросла. У Берліні та Лондоні заявляють про необхідність підвищеної пильності.
Голова парламентської контрольної групи Бундестагу з нагляду за спецслужбами Марко Генріхманн наголосив на ризику атак з боку іранських агентів, які можуть діяти на території європейських держав.
"Іранський режим неодноразово демонстрував у минулому, що він здійснює терор за межами власних кордонів", — заявив він.
Німеччина посилює охорону єврейських установ
Федеральний комісар із питань боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн зазначив, що у найбільшій небезпеці в Німеччині можуть опинитися єврейські та ізраїльські установи. За його словами, існує ризик використання мереж впливу для здійснення атак.
У німецьких органах безпеки наголошують на необхідності координації між спецслужбами та правоохоронними структурами для попередження можливих інцидентів.
Британія підвищує рівень готовності
В ефірі Sky News міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що за оцінками Об’єднаного центру аналізу тероризму та служби безпеки MI5, рівень загрози в країні залишається значним.
За його словами, британські сили безпеки перебувають у стані максимальної готовності. Він підкреслив, що влада уважно відстежує ситуацію та вживає заходів для захисту громадян.
У Лондоні зазначають, що пильність та координація із союзниками є ключовими елементами реагування на потенційні ризики.
- Раніше ми писали, що в Ірані аятолу Аліреза Арафі призначили тимчасовим верховним лідером після ліквідації Алі Хаменеї.
- Іран пообіцяв помсту за смерть Хаменеї.
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