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Reuters: у Європі зросли ризики терактів на тлі конфлікту на Близькому Сході

У Європі зросли ризики терактів

Європейські країни посилюють заходи безпеки через зростання терористичних ризиків на тлі ескалації на Близькому Сході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters з посиланням на німецьких та британських посадовців.

За даними видання, після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї загроза можливих атак у Європі зросла. У Берліні та Лондоні заявляють про необхідність підвищеної пильності.

Голова парламентської контрольної групи Бундестагу з нагляду за спецслужбами Марко Генріхманн наголосив на ризику атак з боку іранських агентів, які можуть діяти на території європейських держав.

"Іранський режим неодноразово демонстрував у минулому, що він здійснює терор за межами власних кордонів", — заявив він.

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Німеччина посилює охорону єврейських установ

Федеральний комісар із питань боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн зазначив, що у найбільшій небезпеці в Німеччині можуть опинитися єврейські та ізраїльські установи. За його словами, існує ризик використання мереж впливу для здійснення атак.

У німецьких органах безпеки наголошують на необхідності координації між спецслужбами та правоохоронними структурами для попередження можливих інцидентів.

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Британія підвищує рівень готовності

В ефірі Sky News міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що за оцінками Об’єднаного центру аналізу тероризму та служби безпеки MI5, рівень загрози в країні залишається значним.

За його словами, британські сили безпеки перебувають у стані максимальної готовності. Він підкреслив, що влада уважно відстежує ситуацію та вживає заходів для захисту громадян.

У Лондоні зазначають, що пильність та координація із союзниками є ключовими елементами реагування на потенційні ризики.

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Європа (2496) теракт (1168) Близький Схід (346)
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Жорсткий контроль і жорстокі покарання треба ввести за таке!І спонсорів потрібно придушити,кацапів в першу чергу,іранців,і т.п.
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02.03.2026 00:50 Відповісти
Якщо всього боятися і нічого не робити то війна прийде до вас
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02.03.2026 00:50 Відповісти
 
 