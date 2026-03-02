РУС
Reuters: в Европе выросли риски терактов на фоне конфликта на Ближнем Востоке

В Европе возросли риски терактов

Европейские страны усиливают меры безопасности из-за роста террористических рисков на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на германских и британских чиновников.

По данным издания, после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи угроза возможных атак в Европе возросла. В Берлине и Лондоне заявляют о необходимости повышенной бдительности.

Председатель парламентской контрольной группы Бундестага по надзору за спецслужбами Марко Генрихманн подчеркнул риск атак со стороны иранских агентов, которые могут действовать на территории европейских государств.

"Иранский режим неоднократно демонстрировал в прошлом, что он осуществляет террор за пределами собственных границ", — заявил он.

Германия усиливает охрану еврейских учреждений

Федеральный комиссар по вопросам борьбы с антисемитизмом Феликс Кляйн отметил, что в наибольшей опасности в Германии могут оказаться еврейские и израильские учреждения. По его словам, существует риск использования сетей влияния для осуществления атак.

В немецких органах безопасности подчеркивают необходимость координации между спецслужбами и правоохранительными структурами для предотвращения возможных инцидентов.

Великобритания повышает уровень готовности

В эфире Sky News министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что по оценкам Объединенного центра анализа терроризма и службы безопасности MI5, уровень угрозы в стране остается значительным.

По его словам, британские силы безопасности находятся в состоянии максимальной готовности. Он подчеркнул, что власти внимательно отслеживают ситуацию и принимают меры для защиты граждан.

В Лондоне отмечают, что бдительность и координация с союзниками являются ключевыми элементами реагирования на потенциальные риски.

Европа (955) теракт (281) Ближний Восток (26)
Жорсткий контроль і жорстокі покарання треба ввести за таке!І спонсорів потрібно придушити,кацапів в першу чергу,іранців,і т.п.
02.03.2026 00:50 Ответить
Якщо всього боятися і нічого не робити то війна прийде до вас
02.03.2026 00:50 Ответить
 
 