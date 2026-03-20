Пожар произошел на оборонном предприятии в Чехии: инцидент расследуют как теракт

В Чехии расследуют взрывы и пожар на оружейном предприятии как акт терроризма

В ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как террористический акт после того, как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters и полицию Чехии в соцсети Х. 

Полиция расследует теракт 

"Полиция уже начала расследование по подозрению в совершении террористического нападения в соответствии со статьей 311 Уголовного кодекса. Все это при активном сотрудничестве служб безопасности. На данный момент мы не будем публиковать никакой дополнительной информации", — заявила полиция Чехии.

Оборонная компания LPP Holding в заявлении подтвердила пожар на одном из своих объектов и сообщила, что сотрудничает с властями.

Читайте также: В Литве задержали группу агентов РФ, которая планировала совершить четыре теракта в Европе

"На данный момент мы не будем делать предположений относительно причин или обстоятельств инцидента и будем ждать официальных выводов расследования", — заявили в LPP.

Сначала полиция заявила, что расследует, был ли пожар умышленным, и проверяет публичные заявления "конкретной группы", не называя ее названия. Впоследствии следователи сообщили, что расследуют инцидент как теракт.

Reuters отмечает, что в 2023 году LPP Holding объявила о планах сотрудничества с израильской компанией Elbit Systems в сфере производства дронов.

Читайте также: Reuters: в Европе возросли риски терактов на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Кацапів шукайте..
20.03.2026 21:10 Ответить
и ежу понятно что это кацапский след!а европа как всегда на полном расслабоне и в розовых слюнях витает!
20.03.2026 21:12 Ответить
А нах напаковали страну козлорылыми?
20.03.2026 21:14 Ответить
Шукайте Петрова і Боширова !
Може ще дивляться шпілі собора святого Віта у Прагі...
20.03.2026 21:16 Ответить
Зеленскому "надо чаще" рассказывать, какие совместные оборонные предприятия и в каких странах мы открываем.
20.03.2026 21:38 Ответить
Он нє расказиваєт, он мєтіт
20.03.2026 22:07 Ответить
премьер-министра допррсите,он сдаст всех
20.03.2026 21:41 Ответить
 
 