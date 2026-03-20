Пожар произошел на оборонном предприятии в Чехии: инцидент расследуют как теракт

В ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как террористический акт после того, как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters и полицию Чехии в соцсети Х.

Полиция расследует теракт

"Полиция уже начала расследование по подозрению в совершении террористического нападения в соответствии со статьей 311 Уголовного кодекса. Все это при активном сотрудничестве служб безопасности. На данный момент мы не будем публиковать никакой дополнительной информации", — заявила полиция Чехии.

Оборонная компания LPP Holding в заявлении подтвердила пожар на одном из своих объектов и сообщила, что сотрудничает с властями.

"На данный момент мы не будем делать предположений относительно причин или обстоятельств инцидента и будем ждать официальных выводов расследования", — заявили в LPP.

Сначала полиция заявила, что расследует, был ли пожар умышленным, и проверяет публичные заявления "конкретной группы", не называя ее названия. Впоследствии следователи сообщили, что расследуют инцидент как теракт.

Reuters отмечает, что в 2023 году LPP Holding объявила о планах сотрудничества с израильской компанией Elbit Systems в сфере производства дронов.

