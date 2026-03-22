Орбан заявил об усилении мер безопасности на оборонных предприятиях Венгрии после поджога завода в Чехии
Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.
Орбан заявил, что Будапешт признал террористической организацией международную группу, которая взяла на себя ответственность за поджог в Чехии.
"Мы объявили международную группу, ответственную за теракт в Чешской Республике, террористической организацией. Если кто-то из ее членов въедет в Венгрию, мы немедленно его арестуем", - заявил глава венгерского правительства.
Кроме того, Орбан заявил об усилении мер безопасности на предприятиях оборонной промышленности.
"После объектов энергетики нам пришлось усилить защиту и на заводах оборонной промышленности", - сказал политик.
Пожар на оборонном заводе в Чехии
- Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.
- Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.
нацист… рашистську символіку.