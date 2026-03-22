Пожар на оборонном предприятии Чехии
Орбан заявил об усилении мер безопасности на оборонных предприятиях Венгрии после поджога завода в Чехии

Венгрия усилит меры безопасности на предприятиях оборонной промышленности после того, как в Чехии неизвестные подожгли один из оборонных заводов.

Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Венгрия усиливает защиту оборонных предприятий 

Орбан заявил, что Будапешт признал террористической организацией международную группу, которая взяла на себя ответственность за поджог в Чехии.

"Мы объявили международную группу, ответственную за теракт в Чешской Республике, террористической организацией. Если кто-то из ее членов въедет в Венгрию, мы немедленно его арестуем", - заявил глава венгерского правительства.

Кроме того, Орбан заявил об усилении мер безопасности на предприятиях оборонной промышленности.

"После объектов энергетики нам пришлось усилить защиту и на заводах оборонной промышленности", - сказал политик.

Пожар на оборонном заводе в Чехии 

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.
  • Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.

Венгрия пожар Чехия Орбан Виктор
Лишилося зовсім трохи до воєнного стану, а потім можна розслабитися.
22.03.2026 01:46 Ответить
по оприлюдненому у ЗМІ сценарію десь має бути замах, тоді і вибори вже не треба...
22.03.2026 02:52 Ответить
Навіть Венс припреться зі штатів з консультаціями як правильно у вухо стріляти.
22.03.2026 08:11 Ответить
Будуть давати смолоскипи на прохідній?
22.03.2026 05:17 Ответить
І нацист… рашистську символіку.
22.03.2026 08:10 Ответить
Вигоніть кацапів муслімів менше ризик буде
22.03.2026 06:15 Ответить
У Віті крєпкий хозяйствєннік перед виборами прокинувся.
22.03.2026 08:09 Ответить
 
 