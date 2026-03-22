Орбан заявил об усилении мер безопасности на оборонных предприятиях Венгрии после поджога завода в Чехии

Венгрия усилит меры безопасности на предприятиях оборонной промышленности после того, как в Чехии неизвестные подожгли один из оборонных заводов.

Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Венгрия усиливает защиту оборонных предприятий

Орбан заявил, что Будапешт признал террористической организацией международную группу, которая взяла на себя ответственность за поджог в Чехии.

"Мы объявили международную группу, ответственную за теракт в Чешской Республике, террористической организацией. Если кто-то из ее членов въедет в Венгрию, мы немедленно его арестуем", - заявил глава венгерского правительства.

Кроме того, Орбан заявил об усилении мер безопасности на предприятиях оборонной промышленности.

"После объектов энергетики нам пришлось усилить защиту и на заводах оборонной промышленности", - сказал политик.

Пожар на оборонном заводе в Чехии

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.

Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.

