Новости Пожар на оборонном предприятии Чехии
Чешские волонтеры заверили, что пожар на оборонном заводе не повлияет на поставки дронов в Украину

В Чехии расследуют взрывы и пожар на оружейном предприятии как акт терроризма

Пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности на партию, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.

Об этом в комментарии "Укринформ" сообщил лидер инициативы Dárek pro Putina (Подарок для Путина) Мартин Ондрачек, сообщает Цензор.НЕТ.

Поставкам ничего не угрожает 

Одно из чешских оборонных предприятий, где накануне произошел пожар, производит дроны для Украины.

"Владельцы компании подтвердили нам, что поставкам дронов со сборочного завода, который мы закрываем в воскресенье, ничего не угрожает", - сказал Ондрачек.

Он напомнил, что целью было собрать 25 млн крон на 25 дронов, которые волонтеры назвали "Дикая свинья" (Divoká svině). Донорами стали более 6250 чешских граждан.

Технические характеристики 

Речь идет об ударных беспилотниках MTS 40 разработки и производства чешской компании LPP, которые имеют уникальную оптическую навигационную систему, не требующую сигнала GPS и дистанционного управления во время движения к цели. Аппарат имеет дальность полета 600 километров, работает на бензиновом двигателе, может двигаться со скоростью до 160 км/ч, обычно оснащен термобарической фугасной боевой частью весом до 12 кг. Поставляется вместе с пусковой катапультой, боеприпасами и т. д.

Что предшествовало

Пожар на складе LPP произошел рано утром в пятницу, 20 марта. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил на заседании Совета национальной безопасности, что правоохранители и спецслужбы рассматривают четыре версии.

На вопрос, есть ли среди версий такая, которая может иметь отношение к производству дронов для Украины, он ответил, что "не может это комментировать".

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.

Цілком ймовірно, що це підпал, вчинений російськими агентами. Це свідчить про високу ефективність чеських безпілотників, тому виробництво таких безпілотників слід розширити.
21.03.2026 01:14 Ответить
Мішкін і Чєпіга на екскурсію не заїжджали?
21.03.2026 04:28 Ответить
зачекайте!
в чому прикол?
нам союзники поставляють дрони, а ми продаємо в сша?
а ми відправляємо персів кошмарити?
тююю.....
я ж підзабув хто при владі. юдовський шахєр махєр!
21.03.2026 07:25 Ответить
Чим кращий захист країн Затоки, тим нижчі ціни на нафтогаз у світі.
Вартість дронів-перехоплювачів у цій схемі - величина нескінченно мала.
21.03.2026 08:26 Ответить
будете здивовані.
справа не в країнах затоки.
справа в ормундскій протоці, яку повністю контролюють перси.
і про це було всім відомо.
розблокувати можна виключно наземною операцією.
а, це не плазувати перед ****** по червоній доріжці, це двє большиє разніци.
ну, що ж, подивимось скільки морпехів повернуться додому під звьоздно полосатим.
21.03.2026 08:31 Ответить
Протоку можна розблокувати, якщо політична воля буде.
Політична воля не полагодить винесену в нуль інфраструктуру.
21.03.2026 08:33 Ответить
США скасовують санкції проти іранської нафти, - ЗМІ
Джерело: https://censor.net/ua/n3606369
21.03.2026 08:35 Ответить
Знаю.
Аятоли перемогли у цій війні. І не тому, що у них така крута армія.
А тому, що вони сповені рішучості йти до кінця попри все.
21.03.2026 08:36 Ответить
 
 