Чешские волонтеры заверили, что пожар на оборонном заводе не повлияет на поставки дронов в Украину

Пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности на партию, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.

Об этом в комментарии "Укринформ" сообщил лидер инициативы Dárek pro Putina (Подарок для Путина) Мартин Ондрачек, сообщает Цензор.НЕТ.

Поставкам ничего не угрожает

Одно из чешских оборонных предприятий, где накануне произошел пожар, производит дроны для Украины.

"Владельцы компании подтвердили нам, что поставкам дронов со сборочного завода, который мы закрываем в воскресенье, ничего не угрожает", - сказал Ондрачек.

Он напомнил, что целью было собрать 25 млн крон на 25 дронов, которые волонтеры назвали "Дикая свинья" (Divoká svině). Донорами стали более 6250 чешских граждан.

Технические характеристики

Речь идет об ударных беспилотниках MTS 40 разработки и производства чешской компании LPP, которые имеют уникальную оптическую навигационную систему, не требующую сигнала GPS и дистанционного управления во время движения к цели. Аппарат имеет дальность полета 600 километров, работает на бензиновом двигателе, может двигаться со скоростью до 160 км/ч, обычно оснащен термобарической фугасной боевой частью весом до 12 кг. Поставляется вместе с пусковой катапультой, боеприпасами и т. д.

Что предшествовало

Пожар на складе LPP произошел рано утром в пятницу, 20 марта. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил на заседании Совета национальной безопасности, что правоохранители и спецслужбы рассматривают четыре версии.

На вопрос, есть ли среди версий такая, которая может иметь отношение к производству дронов для Украины, он ответил, что "не может это комментировать".

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.

