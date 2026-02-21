Украина получила более 200 дронов, закупленных на благотворительные взносы чешских граждан, - МИД. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 21 февраля, при содействии Посольства Украины в Чешской Республике и Министерства иностранных дел Украины было передано более 200 разведывательных дронов DJI Matrice на общую сумму около 800 тысяч долларов, собранных гражданами Чехии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Кто получит дроны

По словам министра, среди подразделений, которые получат технику, — "Азов", "Лють", 21-я отдельная механизированная бригада, которыми опекается Министерство иностранных дел Украины, а также подразделение беспилотных систем "СТРИКС".

Сибига подчеркнул, что разведывательные дроны помогут сохранить жизни украинских военных, будут способствовать точности решений и преимуществу на поле боя.

Благотворительные взносы

"Когда говорим о дипломатии во время войны, часто представляем переговорные столы, международные саммиты или сложные санкционные решения. Но дипломатия сегодня — это также конкретная поддержка наших воинов на передовой. Эти дроны приобретены за средства благотворительных взносов, собранных в Чешской Республике. Это результат совместной работы дипломатов, партнеров и неравнодушных людей, которые понимают: поддержка Украины — это не слова, а действия", — отметил глава МИД.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что граждане Чехии за четыре года полномасштабной войны России против Украины собрали для украинцев гуманитарной помощи почти на 350 млн долларов.