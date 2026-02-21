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Новини Фото Допомога Україні від Чехії
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Україна отримала понад 200 дронів, закуплених на благодійні внески чеських громадян, - МЗС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 лютого, за сприяння Посольства України у Чеській Республіці та Міністерства закордонних справ України було передано понад 200 розвідувальних дронів DJI Matrice на загальну суму близько 800 тисяч доларів, зібраних громадянами Чехії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Дрони від благодійних внесків чехів

Хто отримає дрони

За словами міністра, серед підрозділів, які отримають техніку, — "Азов", "Лють", 21-ша окрема механізована бригада, якими опікується Міністерство закордонних справ України, а також підрозділ безпілотних систем "СТРІКС".

Дрони від благодійних внесків чехів

Сибіга наголосив, що розвідувальні дрони допоможуть зберегти життя українських військових, сприятимуть точності рішень та перевазі на полі бою.

Благодійні внески

"Коли говоримо про дипломатію під час війни, часто уявляємо переговорні столи, міжнародні саміти чи складні санкційні рішення. Але дипломатія сьогодні — це також конкретна підтримка наших воїнів на передовій. Ці дрони придбані за кошти благодійних внесків, зібраних в Чеській Республіці. Це результат спільної роботи дипломатів, партнерів і небайдужих людей, які розуміють: підтримка України — це не слова, а дії", - зазначив глава МЗС.

Дрони від благодійних внесків чехів

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ромадяни Чехії за чотири роки повномасштабної війни Росії проти України зібрали для українців гуманітарної допомоги майже на 350 млн доларів.

Автор: 

Чехія (1838) Сибіга Андрій (986) дрони (8331)
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Дякуємо Вам грамадам Чехії ❤️🇨🇿 !!!
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21.02.2026 21:25 Відповісти
громадам ...
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21.02.2026 21:41 Відповісти
Яку кількість дронів Україна отримала від власного МО -історія змовчить.
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21.02.2026 21:28 Відповісти
Дякуємо, друзі!

А можна сибігу на кожному фото не показувати?? Ввг рвотний рефлеес викликає..
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21.02.2026 21:38 Відповісти
 
 