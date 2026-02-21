Україна отримала понад 200 дронів, закуплених на благодійні внески чеських громадян, - МЗС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 лютого, за сприяння Посольства України у Чеській Республіці та Міністерства закордонних справ України було передано понад 200 розвідувальних дронів DJI Matrice на загальну суму близько 800 тисяч доларів, зібраних громадянами Чехії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Хто отримає дрони

За словами міністра, серед підрозділів, які отримають техніку, — "Азов", "Лють", 21-ша окрема механізована бригада, якими опікується Міністерство закордонних справ України, а також підрозділ безпілотних систем "СТРІКС".

Сибіга наголосив, що розвідувальні дрони допоможуть зберегти життя українських військових, сприятимуть точності рішень та перевазі на полі бою.

Благодійні внески

"Коли говоримо про дипломатію під час війни, часто уявляємо переговорні столи, міжнародні саміти чи складні санкційні рішення. Але дипломатія сьогодні — це також конкретна підтримка наших воїнів на передовій. Ці дрони придбані за кошти благодійних внесків, зібраних в Чеській Республіці. Це результат спільної роботи дипломатів, партнерів і небайдужих людей, які розуміють: підтримка України — це не слова, а дії", - зазначив глава МЗС.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ромадяни Чехії за чотири роки повномасштабної війни Росії проти України зібрали для українців гуманітарної допомоги майже на 350 млн доларів.