Чеські волонтери запевнили, що пожежа на оборонному заводі не вплине на постачання дронів Україні

Пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.

Про це у коментарі "Укрінформ" повідомив лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек, інформує Цензор.НЕТ.

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Постачанню нічого не загрожує

Одне із чеських оборонних підприємств, де напередодні сталася пожежа, виробляє дрони для України.

"Власники компанії підтвердили нам, що постачанню дронів зі збору, який ми закриваємо в неділю, нічого не загрожує", - сказав Ондрачек.

Він нагадав, що метою було зібрати 25 млн крон на 25 дронів, які волонтери назвали "Дика свиня" (Divoká svině). Донорами стали понад 6250 чеських громадян.

Технічні характеристики

Йдеться про ударні безпілотники MTS 40 розробки та виробництва чеської компанії LPP що мають унікальну оптичну навігаційну систему, яка не потребує сигналу GPS та дистанційного керування під час руху до цілі. Апарат має дальність польоту 600 кілометрів, працює на бензиновому двигуні, може рухатися зі швидкістю до 160 км/год, зазвичай оснащений термобаричною фугасною бойовою частиною вагою до 12 кг. Постачається разом із пусковою катапультою, боєприпасами тощо.

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Що передувало

Пожежа на складі LPP сталася рано вранці у п’ятницю, 20 березня. Премєр Чехії Андрей Бабіш заявив на засіданні Ради національної безпеки, що правоохоронці та спецслужби розглядають чотири версії.

На запитання, чи є серед версій така, що може мати стосунок до виробництва дронів для України, він сказав, що "не може цього коментувати".

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.

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