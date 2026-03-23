Оборонные компании Чехии усиливают безопасность после пожара на складе вооружений
После пожара на складе вооружений в Пардубице чешские оборонные компании вводят дополнительные меры безопасности по инициативе правительства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio Prague International.
Среди них - Aero Vodochody, крупный производитель военных и учебно-тренировочных самолетов.
"В компании, в частности, заявили, что была усилена охрана на объекте, расширен мониторинг воздушного пространства, пожарная служба приведена в состояние полной готовности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что другие фирмы, включая Bagira Systems и Česká zbrojovka, также сообщили о пересмотре или усилении мер безопасности.
Что предшествовало?
- в ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.
- Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.
- Основатель компании Archer Александр Яременко сообщил, что, несмотря на целенаправленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена вовремя.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
