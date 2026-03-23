Оборонные компании Чехии усиливают безопасность после пожара на складе вооружений

После пожара на складе вооружений в Пардубице чешские оборонные компании вводят дополнительные меры безопасности по инициативе правительства.

Среди них - Aero Vodochody, крупный производитель военных и учебно-тренировочных самолетов.

"В компании, в частности, заявили, что была усилена охрана на объекте, расширен мониторинг воздушного пространства, пожарная служба приведена в состояние полной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие фирмы, включая Bagira Systems и Česká zbrojovka, также сообщили о пересмотре или усилении мер безопасности.

Что предшествовало?

в ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.

Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.

Основатель компании Archer Александр Яременко сообщил, что, несмотря на целенаправленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена вовремя.

