Новости Пожар на оборонном предприятии Чехии
Оборонные компании Чехии усиливают безопасность после пожара на складе вооружений

После пожара на складе вооружений в Пардубице чешские оборонные компании вводят дополнительные меры безопасности по инициативе правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio Prague International.

Среди них - Aero Vodochody, крупный производитель военных и учебно-тренировочных самолетов.

"В компании, в частности, заявили, что была усилена охрана на объекте, расширен мониторинг воздушного пространства, пожарная служба приведена в состояние полной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие фирмы, включая Bagira Systems и Česká zbrojovka, также сообщили о пересмотре или усилении мер безопасности.

Что предшествовало?

  • в ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.
  • Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.
  • Основатель компании Archer Александр Яременко сообщил, что, несмотря на целенаправленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена вовремя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан заявил об усилении мер безопасности на оборонных предприятиях Венгрии после поджога завода в Чехии

ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ 23.03.2026, 9:25
23.03.2026 08:42 Ответить
Тю.У нас би сказали-це Порошенко підпалив.У них значить Павел.
23.03.2026 09:03 Ответить
тут курва хєр шо через паркан перекинеш в порту чи на олійному комбінаті..всюди камерами понатикано....а там не можуть забезпечити охорону оборонного заводу
23.03.2026 09:20 Ответить
 
 