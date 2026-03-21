Поджог оборонного завода в Чехии: основатель компании Archer Яременко заверил, что все договорные обязательства будут выполнены
Несмотря на умышленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена в срок.
Об этом в соцсети Facebook сообщил основатель компании Archer Александр Яременко, информирует Цензор.НЕТ.
Поджог не повлияет на договорные обязательства
"Сообщаю, что вчера ночью наше предприятие в Чехии - Archer-LPP, было целенаправленно сожжено группой людей в масках. Уверяю партнеров, что все договорные обязательства будут выполнены. Продукция будет отгружена вовремя", - подчеркнул Яременко.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.
- Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.
https://defence-ua.com/army_and_war/scho_tse_za_nova_krilata_raketa_narwhal_dlja_ukrajini_scho_mozhe_biti_po_moskvi_ta_engelsu-21130.html
Патенти на винаходи та технічна документація належать безпосередньо власникам компанії Archer. Оскільки компанія є приватною та працює на ринку з 2010 року, вся інтелектуальна власність є її комерційним активом, а не державною власністю України чи Чехії.
Це на замітку помагальникам, які думають, що їм будуть платити за дрони, а не скуповувати одразу цілими конторами разом з персоналом, патентами та документацією.