Поджог оборонного завода в Чехии: основатель компании Archer Яременко заверил, что все договорные обязательства будут выполнены

Несмотря на умышленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена в срок.

Об этом в соцсети Facebook сообщил основатель компании Archer Александр Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

Поджог не повлияет на договорные обязательства

"Сообщаю, что вчера ночью наше предприятие в Чехии - Archer-LPP, было целенаправленно сожжено группой людей в масках. Уверяю партнеров, что все договорные обязательства будут выполнены. Продукция будет отгружена вовремя", - подчеркнул Яременко.

Читайте также: Пожар произошел на оборонном предприятии в Чехии: инцидент расследуют как теракт

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.

Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.

Читайте также: Чешские волонтеры заверили, что пожар на оборонном заводе не повлияет на поставки дронов в Украину