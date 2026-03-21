РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11358 посетителей онлайн
Новости Пожар на оборонном предприятии Чехии
920 6

Поджог оборонного завода в Чехии: основатель компании Archer Яременко заверил, что все договорные обязательства будут выполнены

Несмотря на умышленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена в срок.

Об этом в соцсети Facebook сообщил основатель компании Archer Александр Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поджог не повлияет на договорные обязательства

"Сообщаю, что вчера ночью наше предприятие в Чехии - Archer-LPP, было целенаправленно сожжено группой людей в масках. Уверяю партнеров, что все договорные обязательства будут выполнены. Продукция будет отгружена вовремя", - подчеркнул Яременко.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.
  • Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.

Автор: 

поджог (1128) предприятие (230) Чехия (1885)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВИЖЕНІТЬ МОКОВИТІВ з країни. Взагалі нонсенс що московити ДЕСЬ крім Азії - воюють проти всього европейського але хлібом не корми дай туди жити
показать весь комментарий
21.03.2026 20:02 Ответить
Це вже від Ірану привіт, чи шо.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:10 Ответить
В новинах зазначають що відповідальність взяло на себе антиізраїльське угруповання.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:14 Ответить
А хто головний ворог Ізраїлю, як не Іран.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:21 Ответить
А шо там з крилатими ракетами Narwhal, які ця контора мала зробити для України? Теж відвантажять?

https://defence-ua.com/army_and_war/scho_tse_za_nova_krilata_raketa_narwhal_dlja_ukrajini_scho_mozhe_biti_po_moskvi_ta_engelsu-21130.html
показать весь комментарий
21.03.2026 20:40 Ответить
Доречі, це яскравий приклад, як українська зброя стає не українською.

Патенти на винаходи та технічна документація належать безпосередньо власникам компанії Archer. Оскільки компанія є приватною та працює на ринку з 2010 року, вся інтелектуальна власність є її комерційним активом, а не державною власністю України чи Чехії.

Це на замітку помагальникам, які думають, що їм будуть платити за дрони, а не скуповувати одразу цілими конторами разом з персоналом, патентами та документацією.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:57 Ответить
 
 