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Новини Пожежа на оборонному підприємстві Чехії
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Підпал оборонного заводу в Чехії: засновник компанії Archer Яременко запевнив, що всі договірні зобов’язання будуть виконані

Підпал заводу в Чехії: засновник Archer Олександр Яременко заявив про виконання всіх контрактів

Попри цілеспрямований підпал підприємства Archer-LPP у Чехії, всі договірні зобовʼязання будуть виконані, а продукція буде відвантажена вчасно.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив засновник компанії Archer Олександр Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

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Підпал не вплине на договірні зобовʼязання

"Повідомляю, що вчора вночі наше підприємство в Чехії "Archer-LPP" було цілеспрямовано спалене групою людей у масках. Запевняю партнерів, що всі договірні зобовʼязання будуть виконані. Продукція буде відвантажена вчасно", - наголосив Яременко.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.
  • Лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.

Читайте також: Чеські волонтери запевнили, що пожежа на оборонному заводі не вплине на постачання дронів Україні

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