Підпал оборонного заводу в Чехії: засновник компанії Archer Яременко запевнив, що всі договірні зобов’язання будуть виконані
Попри цілеспрямований підпал підприємства Archer-LPP у Чехії, всі договірні зобовʼязання будуть виконані, а продукція буде відвантажена вчасно.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив засновник компанії Archer Олександр Яременко, інформує Цензор.НЕТ.
Підпал не вплине на договірні зобовʼязання
"Повідомляю, що вчора вночі наше підприємство в Чехії "Archer-LPP" було цілеспрямовано спалене групою людей у масках. Запевняю партнерів, що всі договірні зобовʼязання будуть виконані. Продукція буде відвантажена вчасно", - наголосив Яременко.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.
- Лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.
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