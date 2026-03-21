Підпал оборонного заводу в Чехії: засновник компанії Archer Яременко запевнив, що всі договірні зобов’язання будуть виконані

Попри цілеспрямований підпал підприємства Archer-LPP у Чехії, всі договірні зобовʼязання будуть виконані, а продукція буде відвантажена вчасно.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив засновник компанії Archer Олександр Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

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Підпал не вплине на договірні зобовʼязання

"Повідомляю, що вчора вночі наше підприємство в Чехії "Archer-LPP" було цілеспрямовано спалене групою людей у масках. Запевняю партнерів, що всі договірні зобовʼязання будуть виконані. Продукція буде відвантажена вчасно", - наголосив Яременко.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.

Лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.

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