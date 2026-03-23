Чешская полиция и оборонная компания LPP, производящая дроны для Украины, расследуют пожар на заводе в Пардубице на предмет возможной причастности РФ.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Правоохранители рассматривают инцидент как спланированный после того, как чешские СМИ получили электронные письма от группы, взявшей на себя ответственность за пожар.

"Хотя антиизраильская группировка взяла на себя ответственность за нападение, мы вместе с полицией также рассматриваем другие возможные мотивы, в частности потенциальную связь с Россией", — говорится в заявлении LPP в понедельник.

Чешское издание Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщило, что фактической целью нападения, замаскированного под антиизраильскую акцию, должно было стать производство беспилотников для Украины.

В полиции заявили, что рассматривают различные мотивы, но отказались комментировать возможную связь с Россией.

Что предшествовало?

В ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.

Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.

Основатель компании Archer Александр Яременко сообщил, что, несмотря на целенаправленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена вовремя.

