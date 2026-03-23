В суд передали дело против разработчика боевых дронов для России

Дело одного из ключевых разработчиков боевых беспилотников для России, нападающих на Украину, передано в суд.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

ГП направило в суд обвинительный акт в отношении владельца, руководителя и главного конструктора Zala Aero Group. Ему инкриминируют пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, начиная с 2022 года эта группа является одним из ключевых производителей беспилотников для армии РФ.

Речь идет о дронах "Ланцет", "Куб", Zala, "Италмас", которые используются для нанесения ударов по территории Украины, в частности - по гражданской инфраструктуре.

Следствие установило, что обвиняемый организовал производство и поставку не менее 18 тысяч таких БПЛА для обеспечения вооруженной агрессии РФ.

