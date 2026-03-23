ВСУ уничтожили 26 тысяч дронов во время обороны Покровска, - 7-й корпус ДШВ

За 8 месяцев обороны Покровской агломерации украинские десантники уничтожили 26 тысяч вражеских беспилотников в своей зоне ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в 7-м корпусе ДШВ.

"26 000 - за 8 месяцев. Именно столько беспилотников врага уничтожили или сбили подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ во время обороны Покровской агломерации. В среднем это — около 1000 целей еженедельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения в Покровской агломерации успешно работают против всего спектра вражеских беспилотников. Десантники сообщили, что с осени заметно возросло количество сбитых вражеских ударных дронов и разведывательных БПЛА типа "крыло".

"Благодаря системной работе ПВО и БпС в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ - дронопад продолжается", - отметили в 7-м корпусе.

Что предшествовало?

Силы обороны нанесли авиаудар по вражескому месту скопления на юге Покровска. Южная часть Покровска пока остается зоной, которую противник пытается активно использовать для подготовки штурмовых групп. Оккупанты рассматривают этот сектор как плацдарм для скопления личного состава и техники, используя местную застройку в качестве укрытия.